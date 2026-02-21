محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة بشارع عبدالسلام عارف لمتابعة صرف الخبز وجودته

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ، مخبز المحافظة بشارع عبدالسلام عارف، للتأكد من انتظام صرف الخبز للمواطنين، والتزام المخبز بتقديم رغيف خبز بمواصفات وجودة عالية.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بمكتب المحافظ.

وشدد " المحافظ " على ضرورة تنظيم وقوف المواطنين ومنع التزاحم علي شبابيك صرف الخبز ، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على احتياجاتهم في شكل منظم وحضاري .

كما شدد " مرزوق " بتطبيق حد أقصى للصرف يتمثل في بطاقة واحدة للفرد يوميًا وبواقع 40 رغيفًا كحد أقصى، بما يحقق العدالة في التوزيع ويمنع أي إساءة استخدام.

وكلف " المحافظ " فريق المتابعة والتفتيش الذي يضم مفتشين من إدارة الحوكمة والمتابعة بالمحافظة ومديرية التموين، بالمرور على جميع المخابز بنطاق المنطقة المركزية في مدينتي المنصورة وطلخا، مع التركيز على المخابز التي وردت بشأنها شكاوى، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات وجودة الرغيف وانتظام العمل.

وأكد المحافظ علي استمرار المتابعة الميدانية لضبط منظومة الخبز، بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطنين وتحقيق الانضباط الكامل داخل المخابز.