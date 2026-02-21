خنافة تكاتك.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بمحاولة التعدى بالضرب على آخر بسلاح أبيض بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 17 الجارى حدثت مشادة كلامية بين طرف أول (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس)، طرف ثان (تاجر - مقيم بذات الدائرة) لخلاف بينهما على أولوية المرور "مترجلين" بالطريق العام ، تبادلا خلالها التعدى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزة الأول "دون حدوث إصابات" ، وقيام أحد المارة "الظاهر بمقطع الفيديو ممسكاً السلاح الأبيض" بالتدخل لفض المشاجرة وقيامه بإستخلاص السلاح الأبيض من الطرف الأول.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى التعدى .. وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





