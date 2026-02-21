ضبط سيدة ورجل طرفي مشاجرة أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان والنيابة تحقق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي سيدة ورجل طرفي مشاجرة أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحقيق عاجل من النيابة



كما وجهت النيابة العامة بفتح باب التحقيق في الواقعة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

وكان شارع شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهد واقعة تشابك بالأيدي وتراشق بالألفاظ بين سيدة ورجل لخلافات علي أولوية صرف مبالغ مالية من ماكينة الصرف الآلي بالبنك الاهلي في نهار اول ايام شهر رمضان المبارك .

تفاصيل الواقعة



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك فيديو يحوي تفاصيل الخلاف بين الطرفين وسعي بعض المواطنين في فض الاشتباك الواقعة بينهما .

سقوط أطراف المشاجرة



الجدير بالذكر أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك طالبوا بالتحلي بالأخلاق الحميدة وأدبيات الصيام طوال شهر رمضان المبارك.