فصل الكهرباء غدًا عن عدة أماكن بمدينة بيلا بكفر الشيخ

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن مغذي «إسكان مبارك» بمدينة بيلا، غدًا الأحد 22 فبراير الجاري، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المغذي المشار إليه، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

وذكر قطاع الكهرباء - اليوم السبت- أنّ المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: « إسكان مبارك- استاد بيلا الرياضي»، مؤكدة إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقاً للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأهاب قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.