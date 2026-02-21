قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
أخبار التوك شو: لو أطفالك بتصوم في رمضان.. نصائح للحفاظ على صحتهم.. ومفاجأة بشأن حالة الطقس اليوم
برلماني: الدراما الوطنية شريك أساسي في معركة بناء الوعي وتعزيز الاستقرار
مشروع قانون فى النواب لضبط تحليل المخدرات في الوظائف العامة
مرموش يطارد انجازا جديدا أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
محافظات

توسيع شبكة علاقات جامعة سوهاج دوليا.. وفد ووسونج الكورية يتفقد كليات الهندسة والحاسبات والتكنولوجيا لبدء تفعيل بروتوكول التعاون المشترك

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

استقبلت جامعة سوهاج وفدًا من جامعة ووسونج الكورية، وذلك في إطار بدء تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الجامعتين، وتعزيز أوجه الشراكة الأكاديمية والبحثية بين الجانبين.

وذلك في إطار حرص الجامعة على توسيع شبكة علاقاتها الدولية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات العالمية المرموقة.

جامعة سوهاج

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، ان الزيارة جاءت لبدء اجراءات تفعيل بروتوكول التعاون المشترك، والذي تم توقيعه مع الدكتور Deog-Seong Oh رئيس جامعة (President Emeritus)، Woosong الكورية بمقر الجامعة بكوريا الجنوبية.

وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعتين وتطوير فرص التبادل الأكاديمي في مجالات التدريس والبحث العلمي والأنشطة المشتركة الأخرى.

وأضاف النعماني انه تم البدء بتشكيل فرق عمل من الجامعتين لوضع خطة تنفيذية للبرامج المقترحة وتفعيلها، فى مجالات الذكاء الاصطناعي، وتقديم تدريبات متخصصة لطلاب برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية بكلية التكنولوجيا والتعليم.

وإطلاق دورات تدريبية تقدمها جامعة ووسونج فى مجال التجميل، الي جانب دراسة إنشاء فرع لجامعة Woosong داخل جامعة سوهاج، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمشروعات البحثية المشتركة.

وقال الدكتور أشرف عكاشة مدير مركز العلاقات الدولية بالجامعة ان الدكتور Kalu Ibn مدير العلاقات الدولية بالجامعة الكورية، قام بجولة تفقدية داخل عدد من الكليات، شملت كلية الهندسة.

وكلية الحاسبات  الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتعليم، حيث اطلع على المعامل والقاعات الدراسية والتجهيزات الحديثة، وأبدى إعجابه بما شهدته الجامعة من تطور ملحوظ في البنية التحتية والإمكانات التعليمية، مما يفتح آفاق جديدة أمام الطلاب والباحثين، ويدعم مكانة الجامعتين على المستويين الإقليمي والدولي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

