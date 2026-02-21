توسيع شبكة علاقات جامعة سوهاج دوليا.. وفد ووسونج الكورية يتفقد كليات الهندسة والحاسبات والتكنولوجيا لبدء تفعيل بروتوكول التعاون المشترك

استقبلت جامعة سوهاج وفدًا من جامعة ووسونج الكورية، وذلك في إطار بدء تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الجامعتين، وتعزيز أوجه الشراكة الأكاديمية والبحثية بين الجانبين.

وذلك في إطار حرص الجامعة على توسيع شبكة علاقاتها الدولية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات العالمية المرموقة.

جامعة سوهاج

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، ان الزيارة جاءت لبدء اجراءات تفعيل بروتوكول التعاون المشترك، والذي تم توقيعه مع الدكتور Deog-Seong Oh رئيس جامعة (President Emeritus)، Woosong الكورية بمقر الجامعة بكوريا الجنوبية.

وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعتين وتطوير فرص التبادل الأكاديمي في مجالات التدريس والبحث العلمي والأنشطة المشتركة الأخرى.

وأضاف النعماني انه تم البدء بتشكيل فرق عمل من الجامعتين لوضع خطة تنفيذية للبرامج المقترحة وتفعيلها، فى مجالات الذكاء الاصطناعي، وتقديم تدريبات متخصصة لطلاب برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية بكلية التكنولوجيا والتعليم.

وإطلاق دورات تدريبية تقدمها جامعة ووسونج فى مجال التجميل، الي جانب دراسة إنشاء فرع لجامعة Woosong داخل جامعة سوهاج، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمشروعات البحثية المشتركة.

وقال الدكتور أشرف عكاشة مدير مركز العلاقات الدولية بالجامعة ان الدكتور Kalu Ibn مدير العلاقات الدولية بالجامعة الكورية، قام بجولة تفقدية داخل عدد من الكليات، شملت كلية الهندسة.

وكلية الحاسبات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتعليم، حيث اطلع على المعامل والقاعات الدراسية والتجهيزات الحديثة، وأبدى إعجابه بما شهدته الجامعة من تطور ملحوظ في البنية التحتية والإمكانات التعليمية، مما يفتح آفاق جديدة أمام الطلاب والباحثين، ويدعم مكانة الجامعتين على المستويين الإقليمي والدولي.