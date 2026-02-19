قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
محافظات

محافظ سوهاج يقود جولة ميدانية بـ المنشاة ويُحيل مسئولين للتحقيق

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أجرى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة المنشاة، يرافقه كمال سليمان نائب المحافظ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية.

وتفقد خلالها عدد المصالح المنشآت الحكومية بمركز ومدينة المنشاة، وذلك للوقوف على انتظام سير العمل داخل تلك المنشآت، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظة سوهاج

واستهل المحافظ جولته بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمنشاة، حيث التقى عددًا من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى مطالبهم، واطمأن على مستوى الأداء، موجهًا بتسريع آليات العمل، وإعلام المواطن بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن طلبه أولًا بأول، لضمان سرعة إنجاز الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

كما تفقد المحافظ مدرسة "مجمع روافع العيساوية" بالمنشاة، وأبدى استياءه الشديد من تدني مستوى النظافة داخل المدرسة.

ووجه بضرورة تفعيل دور مجلس الأمناء، وتنشيط المشاركة المجتمعية، ورفع مستوى النظافة والانضباط بكافة مدارس المحافظة.

وشملت الجولة أيضًا تفقد مركز شباب روافع القصير، ووحدة طب الأسرة بالقرية، حيث لاحظ المحافظ تدني مستوى النظافة بهما، مؤكدًا ضرورة تفعيل دور القيادات الطبيعية بالقرى، من شيخ البلد والعمدة، إلى جانب دور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم جهود تحسين مستوى الخدمات ومتابعة الأداء.

وعلى الفور، قرر المحافظ إحالة كل من مدير المدرسة، ومدير مركز الشباب، ورئيس قرية روافع العيساوية، ومدير وحدة طب الأسرة للتحقيق.

وشدد على أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء عمله، كما وجّه بسرعة تلافي جميع الملاحظات، وكلف رئيس المدينة بتكثيف العمل الميداني والمتابعة اليومية للمنشآت الخدمية.

وأكد محافظ سوهاج في ختام جولته، استمرار الجولات الميدانية المفاجئة من مدينة إلى مدينة، ومن قرية إلى قرية، ومن نجع إلى نجع، مشددًا على أنه لا مكان لأي مقصر، وأن كل مسئول مسئول عما يُسند إليه من مهام، وأن معيار المرحلة المقبلة هو الانضباط وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

