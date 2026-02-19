قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أولى أيام رمضان.. ضبط 139 كيلو لحوم فاسدة في حملة مفاجئة داخل أسواق سوهاج

جانب من الحملة بسوهاج
جانب من الحملة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج حملة رقابية موسعة على محال بيع اللحوم والدواجن، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها بالأسواق.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، وبالتنسيق مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

حملات موسعة بأسواق سوهاج

وذلك بشأن تكثيف أعمال التفتيش والرقابة على منافذ بيع وتداول اللحوم بمختلف مراكز المحافظة، خاصة مع زيادة الإقبال خلال شهر رمضان.

وقاد الحملة الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، بمشاركة مباحث التموين ومديرية التموين، حيث تم المرور على عدد من محال الجزارة وبيع الدواجن بمدينة سوهاج.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وتحريز 139 كيلوجرامًا من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي كانت معدة للبيع للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات لحين التصرف فيها وفقًا للقانون.

وشارك في الحملة أيضًا الدكتور ريمون فايز طبيب إدارة التفتيش على اللحوم، ضمن فريق العمل المختص بفحص سلامة المعروضات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيطرية.

وأكد مدير عام الطب البيطري أن الحملات الرقابية ستتواصل بشكل يومي خلال الفترة المقبلة، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تهدد صحة المواطنين، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المستهلك، والحفاظ على الصحة العامة، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك.

