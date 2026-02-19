لقاء الخميسي تكشف تفاصيل صادمة عن زواجها: عبد المنصف لم يخطئ طوال 21 عاما

كشفت الفنانة لقاء الخميسي أنها لم تشك يومًا في سلوك زوجها السابق محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي الزمالك، طوال سبع سنوات من الأزمات التي مرت بها علاقتهما، مؤكدة أنها لم تضبط عليه أي تصرف يثير الشك أو الريبة.

العلاقة بين لقاء وزوجها

وأوضحت الخميسي خلال لقائها ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر على قناة قناة النهار، أن عبد المنصف لم يبت يومًا خارج المنزل، ولم يصدر عنه ما يدفعها لمراقبته أو تفتيش هاتفه، قائلة إنه كان حنونًا وطيبًا ولم يرتكب خطأ في حقها طوال فترة زواجهما التي استمرت 21 عامًا.

وأضافت أنها في البداية سمعت معلومات عن زواجه، لكنها لم تصدقها، معتبرة أن الصدمة الحقيقية جاءت مع انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن طريقة الإعلان أوحت لها بأن هناك من تعمد إيصال الرسالة إليها بشكل مباشر.

تعقيد الموقف وصعوبة المرحلة

وأكدت أنها علمت بالأمر بعد اعتراف سابق وقبل تداول الخبر رسميًا، لافتة إلى أن ما استشفته من المنشور المتداول كان وجود رغبة في دفعها لاتخاذ قرار الطلاق، وهو ما زاد من تعقيد الموقف وصعوبة المرحلة التي مرت بها.