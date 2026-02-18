قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فنان يكشف كواليس وفاة عادل هلال.. كيف توفي؟

وفاة عادل هلال
وفاة عادل هلال
رشا عوني

رحل في صمت وبدون وداع، لم يحضر أحد نجوم الوسط الفني جنازته أو عزاءه ، حيث تم الإعلان اليوم عن وفاة الفنان عادل هلال ، الذي بدأ مسيرته الفنية في التسعينات وشارك في العديد من الأفعال والمسلسلات وكان معروفاً بدور البودي جارد.

شارك عادل هلال في العديد من الأعمال السينمائية البارزة، ومن أبرزها فيلم «البلدوزر» بطولةيوسف منصور وشرين سيف النصر، من إخراج حسام الدين مصطفى، كما ترك بصمة واضحةفي أفلام الفنانة نادية الجندي، حيث عرف بالتزامه وإخلاصه في أداء أدواره، وقدرته على إضافةطابع مميز لكل شخصية يجسدها.

هل كان عادل هلال مريض؟

كان الراحل عادل هلال محط احترام ومحبة من زملائه، وعُرف بحبه للناس وبساطته فيالتعامل، وقد سادت حالة من الحزن بين أصدقائه ومحبيه بعد انتشار خبر الوفاة، خاصة أنكثيرين لم يكونوا على علم بمرضه أو تفاصيل أيامه الأخيرة.

ولا يعلم أحد حتى الان كيف توفي عادل هلال او مرضه او كواليس الايام الأخيرة في حياته ولم يتم الإعلان عن اية تفاصيل تخص وفاة عادل هلال .

وفاة عادل هلال

أعلن الفنان إبراهيم عمران وفاة الفنان عادل هلال، اليوم الاربعاء الموافق 18 من فبراير الجاري.

وقدم  إبراهيم عمران المواساة والدعم لأسرته، عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، كاشفًا كواليس آخر مقابلة جمعتهما، قائلا: "البقاء لله وحده، توفي إلى رحمة اللهالفنان عادل هلال، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين " .
 

فنان يكشف كواليس وفاة عادل هلال

وأضاف إبراهيم عمران: " منذ حوالي 20 يومًا، وجدت ابنته تتصل بي وتقول لي: بابا بيسلمعليك جدًا وبعت لك السلام، وهو الذي أعطاني رقم هاتفك لأنني كنت في العمل، فقالت لي: لازم أوصل لك الرسالة. فقلت لها: ده باباكي حبيبي وصديقي من سنين، واشتغلت معاه فيحاجات كتير زي فيلم «البلدوزر» بتاع يوسف منصور، وكانت شيرين سيف النصر أول مرة تمثلمعانا في الفيلم، وكان الفيلم من إخراج حسام الدين مصطفى ".

وتابع إبراهيم عمران: " الله يرحمه، مع احترامي للألقاب طبعًا، غير كده اشتغل كتير في كل أفلامنادية الجندي كلها. الله يرحمه، كان إنسانًا محترمًا وبيحب الناس كلها، وكان محبوبًا منالجميع، وكان بيحب شغله جدًا وملتزمًا في كل أعماله. عاش في صمت ورحل في صمت".

ابنة عادل هلال تكشف وفاته

وقال الفنان إبراهيم عمران في منشوره :" ابنته قابلتني، ولقيت اللي بيقولي: إزيك يا أستاذإبراهيم؟ قلت لها: أهلاً وسهلاً بحضرتك. قالت لي: إنت مش عارفني؟ قلت لها: مش واخد بالي،بحسبها ممثلة أو حد اشتغل معايا قبل كده. لقيتها بتقول لي: أنا بنت الأستاذ عادل هلال. قلتلها: بابا عامل إيه؟ ده وحشني جدًا وكنت لسه مكلمه قالت لي: بابا توفي إمتى؟ قلت لها: منإمتى؟ ده أنا لسه مكلمه وبطمن عليه. صدمتني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الموتعلينا حق، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون. فعلًا ربنا يكفينا شر الغفلة، وللأسف محدش يعرف حاجةعنه " .


 

من هو عادل هلال ؟

ظهر الفنان عادل هلال في التسعينيات في العديد من الأفلام ثم إتجه إلى العمل في مسلسلاتالتليفزيون في الألفية الجديدة.

كان عادل هلال بطلا في الملاكمة والمصارعة وكمال الأجسام ، وساعده ذلك على أداء دورالبوديجارد ودور رجل العصابة في العديد من الافلام .
 

أعمال عادل هلال


 

في المسلسلات

  • ابن موت
  • الهروب
  • ماما في القسم
  • بنات عمري
  • الملك فاروق
  • أهل الرحمة
  • اشرار وطيبين

في السينما

  • نشاطركم الأفراح
  • لست قاتلا
  • الإرهاب
  • المولد
  • كتيبة الإعدام
  • بخيت وعديلة
وفاة عادل هلال عادل هلال من هو عادل هلال مرض عادل هلال وفاة الفنان عادل هلال

