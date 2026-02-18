مدير شئون القرآن الكريم بالأزهر: برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد يقدم جوائز لمتابعيه

كشف الدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر، تفاصيل برنامج " نورانيات قرآنية " المذاع على قناة " صدى البلد في شهر رمضان .





وقال أبو اليزيد سلامة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" برنامج نورانيات قرآنية على شاشة صدى البلد سيكون به جوائز للمتابعين وسيتم الإعلان عنها تباعا ".

وتابع أبو اليزيد سلامة :" القرآن يقرأ في كل ليل ونهار، موضحا أنه في فترة شهر رمضان المعظم، يجب أن نهتم أكثر بالقرآن الكريم لأنه أنزل في شهر رمضان.

وأوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، أن بعض المتطرفين لا يعرفون القرآن الكريم، مؤكدا على ضرورة الاتصاف بصفات الله.

وذكر: الرحمة من صفات الله، ويجب أن نتبع صفات الله، ونهتم بتدبر وتفسير معاني القرآن الكريم في برنامج نورانيات قرآنية يوميا في رمضان.