نقولها 17 مرة يوميا .. مسئول بالأزهر : الفاتحة أعظم سورة في القرآن

كشف الدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر، تفاصيل برنامج " نورانيات قرآنية " المذاع على قناة " صدى البلد في شهر رمضان.





وقال سلامة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الله سبحانه وتعالى يفتتح القرآن الكريم بفاتحة الكتاب ".

وتابع " الفاتحة اعظم سورة في القرآن الكريم والله يطلب مننا أن نقولها 17 مرة خلال الصلاة يوميا ".

وأكمل أبو اليزيد سلامة :"في سورة الفاتحة ندعو الله أن يهدنا الصراط المستقيم "، مضيفا:" القرآن الكريم كتاب الهداية ".

وأكمل أبو اليزيد سلامة :" من خلال برنامج نورانيات قرآنية عايزين نعلم الناس ازاي نقرأ ونسمع القرآن الكريم ونفهم معاني الآيات".



ولفت أبو اليزيد سلامة :"يجب التدبر في كل معاني القرآن الكريم وكل الرسائل التي أرسلها الله لنا من خلال القرآن".

