حملات تموينية مكثفة بدمياط قبل رمضان

تموين دمياط
تموين دمياط
زينب الزغبي

تواصل مديرية التموين بدمياط، جهودها المكثفة لضبط الاسواق قبل قدوم شهررمضان  ومتابعة المخابز والانشطة التموينية ضمن خطة استهداف جودة الخدمات للمواطنين

تعمل مديرية التموين بدمياط على تنفيذ حملات ميدانية موسعة تستهدف المرور على المخابز بنطاق المحافظة للتأكد من التزامها بالمعايير المقررة وذلك تحت اشراف مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط الذي وجه بتشديد الرقابة على جميع المخابز لضمان جودة الرغيف وتوفره بشكل مناسب للمواطنين حيث تشهد المحافظة متابعة دقيقة لمستوى انتاج الخبز ووزنه الفعلي والخدمات المقدمة للمواطنين بهدف الحفاظ على حقوق المستهلك وتحقيق العدالة في توزيع الدعم المخصص لرغيف العيش داخل القرى والمدن بكامل مراكز المحافظة وتشمل هذه الجهود المرور اليومي ومراجعة السجلات وتحرير المخالفات اللازمة ضد غير الملتزمين وفقا للتعليمات الوزارية المنظمة لعمل المخابز

تم تنفيذ خطه للمديرية لضبط الاسواق والتعامل مع المخالفات الاولية من خلال المرور على المحال التجارية ومنافذ البيع للتأكد من التزامها بالاعلان عن الاسعار ووجود شهادات صحية للعاملين وتطبيق قواعد سلامة الغذاء وذلك لحماية المواطنين من اي تجاوزات تتعلق بالممارسات التجارية غير القانونية وتعمل اللجان الميدانية على متابعة الاسعار وتسجيل المخالفات المتعلقة بعدم الاعلان او تشغيل العمالة بدون شهادات صحية الى جانب المرور على محال اللحوم ومراجعة السجلات والاوراق التجارية لضمان التزام التجار بالقوانين المنظمة لعمليات البيع والشراء على مستوى المحافظة وتتضمن هذه الجهود المرور المكثف خلال الفترات الصباحية والمسائية بهدف تحقيق الانضباط داخل الاسواق وايقاف اي مخالفات قد تضر بالصالح العام

كما تواصل مديرية التموين بدمياط تكثيف جهودها لمتابعة مستودعات البوتاجاز والتأكد من توفير الاسطوانة للمواطنين بالسعر الرسمي وذلك من خلال حملات رقابية مفاجئة تنفذها المديرية بشكل مستمر بهدف احكام السيطرة على عملية توزيع الحصص ومنع اي محاولة للتلاعب بها او التصرف في الاسطوانات بطرق غير قانونية وتعمل هذه الحملات على التأكد من الالتزام الكامل بضوابط التوزيع داخل المحافظة الى جانب المرور على مراكز التخزين والتوزيع ومراجعة السجلات المتعلقة بالحصص اليومية لضمان وصول الدعم الى مستحقيه دون اي تجاوزات تمس حقوق المواطنين في الحصول على خدمات البوتاجاز بشكل منضبط ومناسب

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
