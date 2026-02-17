اللقاء الاول لمحافظ دمياط الجديد مع مديرى المديريات ورؤساء القطاعات



عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماعًا مع مديرى المديريات ورؤساء القطاعات بالمحافظة.

حضره الدكتور محمد فوزى نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد.

وناقش " محافظ دمياط " خلال الاجتماع عدد من ملفات عمل الجهات ، وأكد ان الفترة المقبلة ستشهد متابعات دقيقة وميدانية للوقوف على نسب الإنجاز بالمشروعات على أرض الواقع ، وأيضًا انتظام العمل بكافة الخطط.

وأكد " المحافظ " على الاستعداد التام لشهر رمضان المبارك ، موجهًا بضرورة تكاتف الجهود لتحقيق طفرة بمعدلات العمل وخدمة أهالي المحافظة