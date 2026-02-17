قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزمة في طريقها للحل.. الزمالك يغرم محمد عواد 250 ألف جنيه
أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
أبل تركز على جودة النظام وعمر البطارية في iOS 27
السبت.. محاكمة 4 متهمين في خلية حدائق القبة
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
بسيوني حكمًا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر
بعد غياب طويل.. محمد عبدالمنعم يعلن جاهزيته لوديتي السعوية وإسبانيا
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان 2026
رفضت تدفع أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة تعدى على سيدة بسوهاج
تغير مفاجئ في حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة تهطل على الجيزة والقاهرة
وصول الدفعة الـ11 من العائدين من مصر إلى غزة عبر معبر رفح
محافظات

ذهبيتان وبرونزية لـ طلاب دمياط في معرض مكتبة الإسكندرية

تعليم دمياط
تعليم دمياط
زينب الزغبي

حققت محافظة دمياط إنجازاً علمياً كبيراً في ختام فعاليات المعرض الجمهوري "مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة" (BASEF 2026)، والذي استمر على مدار ثلاثة أيام من 14 إلى 16 فبراير 2026.

​وسط أجواء تنافسية ضمت نخبة من نوابغ الطلاب على مستوى الجمهورية، نجحت البعثة العلمية لدمياط المكونة من 19 طالباً وطالبة قدموا 11 مشروعاً بحثياً في انتزاع مراكز متقدمة وجوائز نوعية، مؤكدةً صدارة المحافظة في مجالات الابتكار والبحث العلمي.

​أسفرت النتائج النهائية عن اكتساح دمياطي في مجالات حيوية، حيث جاء الحصاد كالتالي:

​المركز الأول جمهوري (مجال الطب المتعدي):
اقتنص الطالبان يوسف محمد أبو خليفة ويحيى محمد أبو خليفة (مدرسة اللغات الرسمية - إدارة دمياط) المركز الأول ببحثهما الثوري حول تجديد الأعصاب المحيطية باستخدام طاقة الموجات فوق الصوتية، والموسوم بـ:
​Ultrasound-Activated Self-Powered Nerve Guidance Conduit for Enhanced Peripheral Nerve Regeneration

​المركز الأول جمهوري (مجال علم النبات):
تألقت الطالبة إسلامة أحمد عبده العوف (مدرسة نور المعارف الثانوية - إدارة دمياط الجديدة) بفوزها بالمركز الأول عن مشروعها المبتكر في صناعة البلاستيك الحيوي بعنوان ​Arab Plastic

​المركز الثالث جمهوري (مجال الكيمياء):
حققت الطالبتان هنا هشام ورنا طارق (مدرسة اللوزي الثانوية بنات - إدارة دمياط) فوزاً مستحقاً عن مشروعهما المستدام لاستخلاص المعادن من النفايات الإلكترونية بعنوان:
​Naturleach: Sustainable metal recovery From E-waste using water hyacinth extract

​لم يقتصر التميز على المراكز الأولى فحسب، بل قدم طلاب المحافظة مشروعات ملهمة في مجالات (الهندسة البيئية، الفيزياء، علم السلوك الاجتماعي، علم المواد، وعلم الطاقة)، وهو ما يعكس استراتيجية تعليم دمياط في رعاية الموهوبين ودفعهم نحو "اقتصاد المعرفة".

​وفي هذا السياق، هنأ  ياســر عمــاره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط الطلاب الفائزين مؤكدا أن هذا التميز هو نتاج جهد منظومة متكاملة تضع البحث العلمي في مقدمة أولوياتها، مشيداً بدور مركز التطوير التكنولوجي بقيادة الأستاذ عادل شميس في توفير الدعم التقني والأكاديمي للطلاب طوال فترة إعداد المشاريع.

​هذا الإنجاز يفتح الباب أمام هؤلاء المبدعين لتمثيل مصر في المحافل الدولية، لتبقى دمياط دائماً منبعاً لا ينضب للعقول المبتكرة.

دمياط محافظ دمياط تعليم دمياط بطوله

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

تساقط الشعر

أطعمة تعالج تساقط الشعر .. اكتشفها

امساك

طعام رمضاني يمنع الامساك .. اكتشفه يعد التمر

العدس البني

أكلات قبل رمضان.. غداء سريع بالعدس البني المطبوخ

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

