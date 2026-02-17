صفارات الإنذار تدوي في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.. ماذا يحدث؟

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بدوي صفارات الإنذار في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

وكان قد حذر عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو من أن المدينة تقف على “شفير كارثة” إنسانية وصحية نتيجة استمرار انقطاع الكهرباء والتدفئة في أجواء شتوية قاسية، داعيًا السكان إلى الانتقال إلى مناطق أخرى توفر مقومات الحياة الأساسية إن أمكن ذلك.

الوضع في كييف بات صعباً للغاية

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “فاينانشال تايمز”، قال كليتشكو إن الوضع في كييف بات صعباً للغاية ويقترب من الكارثة، مشيراً إلى تدهور الخدمات الحيوية وسط موجات الصقيع التي تضرب المدينة، مما يفاقم معاناة السكان ويهدد سلامتهم اليومية.