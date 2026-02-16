رغم التأهل.. هل يتم إقصاء الزمالك من ربع نهائي الكونفدرالية؟

رغم نجاح الزمالك في حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد انتصار مهم على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1، إلا أن الفريق يواجه تهديدًا حقيقيًا قد يحرمه من استكمال مشواره القاري، ليس بسبب الأداء داخل الملعب، بل نتيجة أزمات إدارية وقانونية متراكمة.

جاء تأهل الزمالك بعد تصدر الفريق مجموعته في ختام دور المجموعات، حيث قدم أداءً قويًا أكد أحقيته بالعبور إلى الأدوار الإقصائية.

الزمالك مهدد بالإقصاء من الكونفدرالية

فرحة التأهل لم تدم طويلًا، بعدما كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أزمة قد تعصف بمشاركة الفريق في المرحلة المقبلة من البطولة.

وأوضح شوبير في تصريحات إعلامية، أن الزمالك مطالب خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهرين بإنهاء عدد من القضايا المالية والقانونية العالقة، بالإضافة إلى استيفاء شروط الحصول على الرخصة الإفريقية اللازمة للمشاركة في البطولات القارية.

وتابع: "في حال عدم تسوية هذه الملفات في الموعد المحدد، فإن الفريق قد يتعرض للاستبعاد من الدور ربع النهائي، رغم تأهله المستحق على أرض الملعب".

وتتضمن التحديات التي تواجه إدارة الزمالك وجود عدة نزاعات قانونية يصل عددها إلى 11 قضية، وهو ما أدى في وقت سابق إلى فرض قيود مثل إيقاف القيد، حيث يُعد حل هذه الأزمات شرطًا أساسيًا للحصول على الترخيص القاري من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي يسمح للأندية بالمشاركة في المنافسات الدولية.

هل يخرج الزمالك من الكونفدرالية؟

في سياق متصل، أكد خالد الغندور، خلال حديثه في برنامج “ستاد المحور”، أن كل ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن احتمالية استبعاد نادي الزمالك من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن هذا الكلام غير دقيق ولا يتوافق مع اللوائح المنظمة للمسابقات القارية.

وأوضح الغندور أن مسؤولي اتحاد الكرة المصري تواصلوا مع الجهات المختصة وأكدوا بشكل واضح أن الزمالك لن يتم استبعاده من البطولة، وأن مشاركته مستمرة بشكل طبيعي، رغم الأزمات التي يمر بها النادي على مستوى الملفات القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأشار الغندور إلى أن القضايا التي تواجه الزمالك في الوقت الحالي تسببت في حرمان النادي من القيد، وهو ما أثر على تدعيم الفريق بصفقات جديدة، لكنه لا يعني مطلقًا إيقاف المشاركة القارية أو حرمان النادي من استكمال مشواره في الكونفدرالية خلال الموسم الجاري.

وأضاف أن الزمالك مستمر في المنافسة وفقًا للوائح، وأن البطولة لا ترتبط بشكل مباشر بعقوبة القيد، طالما لم يصدر قرار رسمي يمنع النادي من الاستمرار في المسابقة.