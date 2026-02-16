قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
بسبب حفل فى كافيه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي في مواجهة صعبة أمام الزمالك في سوبر سيدات الطائرة

الأهلي في مواجهة صعبة امام الزمالك في سوبر سيدات الطائرة
الأهلي في مواجهة صعبة امام الزمالك في سوبر سيدات الطائرة
محمد بدران   -  
علا محمد

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بـ الأهلي المصري، مساء ليوم الاثنين، مع غريمه التقليدي نادي الزمالك، في إطار منافسات كأس السوبر المصري للكرة الطائرة.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً على صالة صالة حسن مصطفى، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز والحفاظ على لقب السوبر للموسم الرابع على التوالي.


ويدخل الأهلي اللقاء متصدرًا الدورة المجمعة لتحديد بطل السوبر برصيد 5 نقاط، علمًا بأنه الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 3 ألقاب.

ويسعى الأهلي إلى إضافة لقب جديد إلى خزائنه هذا الموسم، بعدما تُوج مؤخرًا بلقب دوري المرتبط للسيدات للكرة الطائرة موسم 2025-2026.


على الجانب الآخر، يدخل الزمالك المواجهة بطموحات كبيرة لتعويض جماهيره داخل الصالات، خاصة بعد خسارته أمام سبورتنج في انطلاقة البطولة، ويأمل الفريق، بطل أفريقيا، في استعادة الثقة وتحقيق لقب السوبر، مستفيدًا من دفعة الفوز الأخير على وادي دجلة.

