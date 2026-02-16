الأهلي في مواجهة صعبة أمام الزمالك في سوبر سيدات الطائرة

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بـ الأهلي المصري، مساء ليوم الاثنين، مع غريمه التقليدي نادي الزمالك، في إطار منافسات كأس السوبر المصري للكرة الطائرة.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً على صالة صالة حسن مصطفى، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز والحفاظ على لقب السوبر للموسم الرابع على التوالي.



ويدخل الأهلي اللقاء متصدرًا الدورة المجمعة لتحديد بطل السوبر برصيد 5 نقاط، علمًا بأنه الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 3 ألقاب.

ويسعى الأهلي إلى إضافة لقب جديد إلى خزائنه هذا الموسم، بعدما تُوج مؤخرًا بلقب دوري المرتبط للسيدات للكرة الطائرة موسم 2025-2026.



على الجانب الآخر، يدخل الزمالك المواجهة بطموحات كبيرة لتعويض جماهيره داخل الصالات، خاصة بعد خسارته أمام سبورتنج في انطلاقة البطولة، ويأمل الفريق، بطل أفريقيا، في استعادة الثقة وتحقيق لقب السوبر، مستفيدًا من دفعة الفوز الأخير على وادي دجلة.