سيدات الأهلي يواجهن نيو جيزة في دوري كرة السلة

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، فريق نيو جيزة اليوم، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري السوبر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، على صالة الشباب والرياضة، إذ يسعى فريق سيدات سلة الأهلي إلى تقديم عرضا قويا، والظهور بشكل مميز ومواصلة الانتصارات في بطولة الدوري.

وحرص طارق خيري، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبات، للتأكيد على خطة اللعب وبعض الجوانب التكتيكية، لمواصلة النتائج الجيدة خلال الفترة الأخيرة.

كان الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على نادي سبورتنج، يوم السبت الماضي، بنتيجة 75-61، في المباراة التي جمعتهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

