انطلاق الجلسة الطارئة لمجلس النواب للنظر في التعديل الوزاري
بعد تولي عبد العزيز قنصوة.. ملفات هامة على مكتب وزير التعليم العالي الجديد
مجلس النواب يستعرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري
قانون العقوبات .. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة طلب الأهلي التعاقد بشكل نهائي مع مروان عثمان

عبدالله هشام

كشف معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا حقيقة تعاقد الأهلي بشكل نهائي مع مروان عثمان.

وأضاف: علاقتي النادي جيدة مع كل الأندية المصرية وليس الأهلي فقط وتعاملنا مع إدارة بيراميدز في الموسم الماضي وتعاقدنا مع محمد رضا بوبو.

وأوضح : محمد عبدالله وعمر كمال وأحمد عابدين مقابل إعارة مروان عثمان وهذا الاتفاق حاليا.

وأردف: لا يوجد أي طلب من الأهلي حاليا بشأن تغيير الاتفاق وشراء مروان عثمان بشكل نهائي.

كما نفى وجود أي مفاوضات حالية بشأن انتقال مروان عثمان نهائيا إلى الأهلي، مؤكدًا أن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن ذلك، مع الإشادة بالعلاقات الجيدة التي تربط سيراميكا بجميع الأندية، وعلى رأسها الأهلي، مشيرًا إلى أن الاتفاق القائم بين الطرفين يتمثل في إعارة مروان عثمان مقابل انضمام محمد عبد الله وعمر كمال وأحمد عابدين إلى سيراميكا.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري بعد مرور 17 جولة برصيد 35 نقطة، ويستعد لمواجهة الزمالك في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري.

