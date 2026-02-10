سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة طلب الأهلي التعاقد بشكل نهائي مع مروان عثمان

كشف معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا حقيقة تعاقد الأهلي بشكل نهائي مع مروان عثمان.

وأضاف: علاقتي النادي جيدة مع كل الأندية المصرية وليس الأهلي فقط وتعاملنا مع إدارة بيراميدز في الموسم الماضي وتعاقدنا مع محمد رضا بوبو.

وأوضح : محمد عبدالله وعمر كمال وأحمد عابدين مقابل إعارة مروان عثمان وهذا الاتفاق حاليا.

وأردف: لا يوجد أي طلب من الأهلي حاليا بشأن تغيير الاتفاق وشراء مروان عثمان بشكل نهائي.

كما نفى وجود أي مفاوضات حالية بشأن انتقال مروان عثمان نهائيا إلى الأهلي، مؤكدًا أن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن ذلك، مع الإشادة بالعلاقات الجيدة التي تربط سيراميكا بجميع الأندية، وعلى رأسها الأهلي، مشيرًا إلى أن الاتفاق القائم بين الطرفين يتمثل في إعارة مروان عثمان مقابل انضمام محمد عبد الله وعمر كمال وأحمد عابدين إلى سيراميكا.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري بعد مرور 17 جولة برصيد 35 نقطة، ويستعد لمواجهة الزمالك في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري.