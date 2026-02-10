قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد: إتاحة حجز الخدمة الجديدة بعربات مختلطة بين (القاهرة/ أسوان) والعكس من شبابيك التذاكر
وفقا لآخر التحديثات.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-2-2026
مسئول بالبيت الأبيض: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية
دعاء الفجر يوم 22 شعبان.. كلمات تفتح أبواب المغفرة ابدأ بها يومك
أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات
تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد على بعض الخطوط مع بداية شهر رمضان المعظم| تفاصيل
سماع الشهود في محاكمة 25 متهما بقضية خلية الظاهر.. اليوم
الزمالك ليس وحده.. كواليس مثيرة عن الأزمة المالية داخل الأهلي
رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026 والشروط وأماكن الاختبارات
روسيا تشترط ضمانات أمنية إلزامية في أي معاهدة سلام مع أوكرانيا
عايز 70 مليون.. سهام صالح تكشف سبب عدم التزام إمام عاشور مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا ننظر للصدارة مبكرًا.. البطاوي يتحدث عن طموح سيراميكا كليوباترا بالدوري والكأس

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
حمزة شعيب

تحدث معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن تصدر فريقه جدول ترتيب الدوري المصري خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن المنافسة ما زالت في بدايتها، مع الإشارة إلى طموحات النادي في المنافسة على بطولتي الدوري وكأس مصر.

وقال البطاوي، في تصريحات عبر برنامج «هاتريك» المذاع على قناة «أون سبورت 2»، إن منظومة العمل داخل النادي تسير بشكل احترافي، موضحًا أن الفريق لا ينشغل حاليًا بجدول الترتيب في ظل وجود مباريات مؤجلة، وأن الحديث عن حسم اللقب ما زال مبكرًا.

وأشار إلى أن الدور الثاني من الدوري سيشهد صراعًا قويًا بين الفرق المتنافسة، مؤكدًا أن سيراميكا يمتلك إدارة مستقرة وجهازًا فنيًا مميزًا بقيادة علي ماهر، ما ينعكس على أداء الفريق داخل الملعب، مع الاعتماد على مبدأ اللعب مباراة بمباراة والتركيز على حصد النقاط الثلاث في كل مواجهة.

وعن المنافسة على البطولات، شدد البطاوي على أهمية بطولتي الدوري وكأس مصر بالنسبة لسيراميكا، خاصة بعد الخروج من بطولة كأس الرابطة، التي كانت تمثل اللقب الأقرب للنادي، موضحًا أن الطموح ازداد في كأس مصر بعد خروج الأهلي من المنافسات.

وتطرق المشرف العام على الكرة إلى ازدحام جدول المباريات، موضحًا أن الفريق كان يستعد لمواجهة بيراميدز قبل تلقي إخطار بخوض مباراة الزمالك في 17 فبراير، مؤكدًا التزام النادي بالجدول الموضوع دون اعتراض، مع التمسك بتطبيق اللائحة التي تنص على إقامة المباراة بدون جماهير، وهو ما اعتبره مفاجأة.

وأكد البطاوي صعوبة مواجهة الزمالك المقبلة في دور الـ16 من كأس مصر، واصفًا إياها بالمواجهة القوية أمام فريق صاحب تاريخ كبير، مشيرًا إلى أن التركيز سيكون منصبًا أولًا على لقاء الزمالك، ثم التفكير بعد ذلك في مباراة بيراميدز بالدوري.

وبشأن الحوافز، أوضح البطاوي أن النادي يمتلك لائحة واضحة منذ بداية الموسم، تتضمن مكافآت في حال التتويج بلقب الدوري أو إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

كما نفى وجود أي مفاوضات حالية بشأن انتقال مروان عثمان نهائيا إلى الأهلي، مؤكدًا أن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن ذلك، مع الإشادة بالعلاقات الجيدة التي تربط سيراميكا بجميع الأندية، وعلى رأسها الأهلي، مشيرًا إلى أن الاتفاق القائم بين الطرفين يتمثل في إعارة مروان عثمان مقابل انضمام محمد عبد الله وعمر كمال وأحمد عابدين إلى سيراميكا.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري بعد مرور 17 جولة برصيد 35 نقطة، ويستعد لمواجهة الزمالك في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري.

سيراميكا كليوباترا الدوري المصري معتز البطاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

طائرة مصر للطيران

وزير الطيران: انضمام طائرة A350 لأسطول مصر للطيران نقلة نوعية كبيرة

نقابة الصحفيين

السفير عاطف سالم: كتاب أنا وياسر عرفات أتاح فهما أعمق لتفكيره

إجراءات تسجيل الهاتف المحمول القادم من الخارج 2026

كيفية تسجيل الهاتف المحمول القادم من الخارج 2026

بالصور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد