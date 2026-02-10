لا ننظر للصدارة مبكرًا.. البطاوي يتحدث عن طموح سيراميكا كليوباترا بالدوري والكأس

تحدث معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن تصدر فريقه جدول ترتيب الدوري المصري خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن المنافسة ما زالت في بدايتها، مع الإشارة إلى طموحات النادي في المنافسة على بطولتي الدوري وكأس مصر.

وقال البطاوي، في تصريحات عبر برنامج «هاتريك» المذاع على قناة «أون سبورت 2»، إن منظومة العمل داخل النادي تسير بشكل احترافي، موضحًا أن الفريق لا ينشغل حاليًا بجدول الترتيب في ظل وجود مباريات مؤجلة، وأن الحديث عن حسم اللقب ما زال مبكرًا.

وأشار إلى أن الدور الثاني من الدوري سيشهد صراعًا قويًا بين الفرق المتنافسة، مؤكدًا أن سيراميكا يمتلك إدارة مستقرة وجهازًا فنيًا مميزًا بقيادة علي ماهر، ما ينعكس على أداء الفريق داخل الملعب، مع الاعتماد على مبدأ اللعب مباراة بمباراة والتركيز على حصد النقاط الثلاث في كل مواجهة.

وعن المنافسة على البطولات، شدد البطاوي على أهمية بطولتي الدوري وكأس مصر بالنسبة لسيراميكا، خاصة بعد الخروج من بطولة كأس الرابطة، التي كانت تمثل اللقب الأقرب للنادي، موضحًا أن الطموح ازداد في كأس مصر بعد خروج الأهلي من المنافسات.

وتطرق المشرف العام على الكرة إلى ازدحام جدول المباريات، موضحًا أن الفريق كان يستعد لمواجهة بيراميدز قبل تلقي إخطار بخوض مباراة الزمالك في 17 فبراير، مؤكدًا التزام النادي بالجدول الموضوع دون اعتراض، مع التمسك بتطبيق اللائحة التي تنص على إقامة المباراة بدون جماهير، وهو ما اعتبره مفاجأة.

وأكد البطاوي صعوبة مواجهة الزمالك المقبلة في دور الـ16 من كأس مصر، واصفًا إياها بالمواجهة القوية أمام فريق صاحب تاريخ كبير، مشيرًا إلى أن التركيز سيكون منصبًا أولًا على لقاء الزمالك، ثم التفكير بعد ذلك في مباراة بيراميدز بالدوري.

وبشأن الحوافز، أوضح البطاوي أن النادي يمتلك لائحة واضحة منذ بداية الموسم، تتضمن مكافآت في حال التتويج بلقب الدوري أو إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

كما نفى وجود أي مفاوضات حالية بشأن انتقال مروان عثمان نهائيا إلى الأهلي، مؤكدًا أن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن ذلك، مع الإشادة بالعلاقات الجيدة التي تربط سيراميكا بجميع الأندية، وعلى رأسها الأهلي، مشيرًا إلى أن الاتفاق القائم بين الطرفين يتمثل في إعارة مروان عثمان مقابل انضمام محمد عبد الله وعمر كمال وأحمد عابدين إلى سيراميكا.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري بعد مرور 17 جولة برصيد 35 نقطة، ويستعد لمواجهة الزمالك في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري.