تعاون بين محافظة دمياط وجامعة حورس لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية

في إطار خطة مركز التنمية البشرية بديوان عام محافظة دمياط لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، وبالتنسيق مع وحدة التوجيه المهني بمركز ريادة الأعمال والتدريب بجامعة حورس، تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة الداعمة لبناء القدرات البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجاءت البرامج أيضاً تحت رعاية الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس،و اشراف الأستاذ الدكتور السعيد عبد الهادي رئيس الجامعة، بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة،و د محمد عبدالخالق مدير مركز ريادة الاعمال و يحاضرة عدد من أساتذة وعمداء الكليات بالجامعة.

وشملت الفعاليات تنفيذ البرنامج التدريبي بعنوان "تأهيل القيادات النسائية للعمل التنفيذي والميداني"، حيث تناول البرنامج مفاهيم القيادة الحديثة وتمكين المرأة، ومهارات القيادة التنفيذية واتخاذ القرار، وإدارة فرق العمل والتواصل المؤسسي الفعال، هذا إلى جانب الجاهزية للعمل الميداني والتعامل مع التحديات المختلفة.

في ذات السياق تم تنفيذ دورة تدريبية متخصصة بعنوان "تخطيط وإدارة المشروعات الخضراء والذكية"، و تناولت الدورة التعريف بالمشروعات الخضراء والذكية وأهميتها التنموية، ومراحل تخطيط وإدارة المشروعات المستدامة، وأدوات وأساليب الإدارة الحديثة، مع التركيز على دمج الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المشروعات.

ويأتي هذا التعاون المشترك بين مركز التنمية البشرية

بمحافظة دمياط وجامعة حورس في إطار دعم الشراكات المؤسسية، وتقديم برامج تدريبية نوعية تواكب متطلبات التنمية المستدامة، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تنفيذ رؤية المحافظة 2030 وتوجهات الدولة المصرية نحو التنمية الشاملة والاقتصاد الأخضر.