تعليـم دمياط: لا تهاون في سلامه وتأمين الطلاب

عقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعاً موسعاً اليوم مع مديري الإدارات التعليمية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمتابعة سير العملية التعليمية ووضع النقاط على الحروف فيما يخص الانضباط الإداري والتعليمي بمدارس المحافظة.

​وأكد "عمـــاره" خلال الاجتماع أن أبناءنا الطلاب أمانة ومسؤولية كبرى، مشيراً أن دور المؤسسة التعليمية لا يقتصر على الجانب التعليمي فحسب، بل يمتد ليشمل توفير بيئة تربوية آمنة ومنضبطة.

وتناولت توجيهاته عدة نقاط مفصلية لضمان جودة الأداء، كان منها ضرورة الانتهاء الفوري من تسليم كافة الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون تأخير، لضمان استقرار التحصيل الدراسي منذ البداية والتشديد علي تواجد المعلمين والمشرفين في أروقة المدارس وخلال الفسحة المدرسية، لمنع أي تجاوزات وضمان سلامة الطلاب وتحركاتهم والالتزام بالمواعيد الرسمية للحضور والانصراف، وتفعيل سجلات المتابعة بدقة، مع المراقبة الدورية لانتظام الجداول الدراسية.

​وأكد "وكيل الوزارة" أنه لا تهاون في حماية الطلاب وإن هدفنا الأساسي هو بناء جيل متعلم في بيئة تسودها السلامة والنظام، مؤكداً أنه لا تهاون في أي تقصير يمس أمن الطالب أو يعيق مسار العملية التعليمية، والعمل الميداني هو الفيصل في تقييم أداء الإدارات.

و​من المقرر أن تبدأ لجان المتابعة بالمديرية جولات مفاجئة للتأكد من تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، ورفع تقارير دورية حول مستجدات الصيانة والنظافة ومعدلات تسليم الكتب في كافة مدارس المحافظة.