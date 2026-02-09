ورشة عمل لمكافحة البلهارسيا في دمياط

نظم فريق اشراف ادارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بمديريه الصحه بدمياط، ورشه عمل واجتماع لفنيين ادارة فارسكور الصحية لمناقشة اهم مستجدات تعليمات الادارة المركزية للامراض المداريه .

كما تم مناقشة اهم سلبيات المرور والاشراف على الوحدات والتدريب على التسجيل وبنود التسجيل الجديدة والبحث لحل المشكلات وملفات الصيانه ومتابعه بنود ملف اشهار مصر خاليه من البلهارسيا.

كما تم مناقشه الخطة القادمه للعينه العشوائية وكان ذلك بحضور ، الدكتورة فجر زهيري مدير ادارة المكافحة، والسيد مجاهد مدير مفتشي المعامل

والدكتورة امنيه ابو العز مسؤول الأدوية النوعية.



جاء ذلك برعاية الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة وتوجيهات الدكتورة امانى القرش وكيل مديرية الصحة ومدير ادارة الامراض المتوطنه ، الدكتورة هدى كراوية.