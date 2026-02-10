قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايز 70 مليون.. سهام صالح تكشف سبب عدم التزام إمام عاشور مع الأهلي
شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. تحذيرات من حالة الطقس وانخفاض الرؤية
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 10-2-2026
تصفيد الشياطين في رمضان.. الإفتاء توضح معناه وسبب ارتكاب المعاصي
خلال ساعات.. الزمالك يحسم موقف شيكو بانزا من التواجد في معسكر الفريق
فتاة الأتوبيس ترد على الشائعات: معرفش المتهم وأول مرة أعمل محضر تحرش
خالد الغندور يكشف موقف خماسي الزمالك المصاب من مباراة سموحة
مصادر لـ"صدى البلد" : البدوي يحيل عصام الصباحي للتحقيق بعد مشاداته مع ياسر حسان.. وتوقعات بفصله من الوفد
مشي ورايا وحدفني بالطوب.. فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت عن واقعة التحرش
طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق مضيق هرمز قرب الحدود الإيرانية
متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب
5 سيارات زيرو أقل من 700 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا قبل رمضان.. اعرف الموعد النهائي

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا قبل رمضان للعاملين بالدولة
تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا قبل رمضان للعاملين بالدولة
عبد الفتاح تركي

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. تصدر موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 محركات البحث خلال الساعات الآتية، مع تزايد اهتمام ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمصالح الحكومية بمعرفة التفاصيل الرسمية لصرف الرواتب، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وما يمثله من أعباء معيشية إضافية على الأسر المصرية، وهو ما جعل قرارات تبكير الصرف محل متابعة واسعة من الموظفين في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع تصريحات وزير المالية أحمد كجوك، التي أكد خلالها تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2026، لجميع العاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد واقتراب عيد الفطر المبارك، في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن العاملين قبل المناسبات الدينية المهمّة.

واقرأ أيضًا:

موعد صرف مرتبات فبراير2026

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026 رسميا

وفقا لقرار وزير المالية، تقرر صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر فبراير 2026 بدءا من يوم 22 فبراير 2026، على أن يتم صرف المتأخرات المستحقة عن الشهر نفسه أيام 8 و9 و10 فبراير 2026، وذلك ضمن خطة زمنية واضحة تضمن انتظام الصرف وعدم حدوث تكدس أو تأخير في حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية.

كما شمل القرار تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2026، حيث تبدأ عملية الصرف اعتبارا من يوم 18 مارس 2026، مع صرف المتأخرات الخاصة بالشهر نفسه أيام 8 و9 و10 مارس 2026، على أن يتم إتاحة المستحقات للعاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة.

وأكدت وزارة المالية أن مواعيد الصرف المعلنة ملزمة لجميع الجهات الحكومية، وأن المستحقات ستكون متاحة في التوقيتات المحددة دون أي تغيير، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للعاملين قبل حلول شهر رمضان.

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

تفاصيل الزيادة في المرتبات بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أوضح وزير المالية أن قيمة الزيادة الجديدة في المرتبات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه، وفقا للدرجة الوظيفية لكل موظف، وذلك بعد تطبيق قرارات رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة ودعم الدخول في ظل المتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، مع تحديد حد أدنى للعلاوة لا يقل عن 150 جنيها شهريا، بما يضمن استفادة جميع العاملين من هذه الزيادة دون استثناء.

كما تم رفع قيمة الحافز الإضافي المقطوع من 600 إلى 700 جنيه شهريا لجميع العاملين، في إطار حزمة الإجراءات المالية التي تستهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

مخصصات الأجور في مشروع الموازنة الجديدة

أكد وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديدة خصص نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بمعدل نمو سنوي بلغ 18.1%، وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الإنفاق على العنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحسين كفاءة الجهاز الإداري ورفع جودة الخدمات العامة.

وأوضح أن الموازنة الجديدة وفرت المخصصات المالية اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة، بهدف سد العجز في بعض القطاعات الحيوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والخدمات الحكومية المختلفة.

أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2026

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف مرتبات شهر فبراير 2026، لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم وتجنب الزحام والتكدس أمام منافذ الصرف، حيث يمكن للعاملين صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، إضافة إلى فروع البريد المصري وفروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في الدولة.

كما تتيح المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول وسيلة إضافية لصرف المرتبات، في إطار التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتيسير المعاملات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

تعرف على.. موعد صرف مرتبات شهر مارس

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة

بناء على التوجيهات الرئاسية، تم رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، بزيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، حيث ارتفعت الدرجة الممتازة من 12.200 إلى 13.800 جنيه بزيادة 1.600 جنيه.

كما ارتفعت الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 إلى 11.800 جنيه بزيادة 1.600 جنيه، ودرجة مدير عام أو ما يعادلها من 8.700 إلى 10.300 جنيه بزيادة 1.600 جنيه، والدرجة الأولى أو ما يعادلها من 8.200 إلى 9.800 جنيه بزيادة 1.600 جنيه.

وشملت الزيادات أيضا الدرجة الثانية التي ارتفعت من 7.200 إلى 8.500 جنيه بزيادة 1.300 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية من 6.700 إلى 8.000 جنيه بزيادة 1.300 جنيه، والدرجة الرابعة من 6.200 إلى 7.300 جنيه بزيادة 1.100 جنيه.

المرتبات والمعاشات

كما ارتفعت الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6.000 إلى 7.100 جنيه بزيادة 1.100 جنيه، والدرجة السادسة الخدمات المعاونة من 6.000 إلى 7.100 جنيه بزيادة 1.100 جنيه، في إطار خطة الدولة لتحسين الأجور وتحقيق قدر أكبر من العدالة الوظيفية قبل شهر رمضان المبارك.

مرتبات فبراير موعد صرف مرتبات فبراير 2026 تبكير صرف المرتبات قبل رمضان مرتبات شهر فبراير 2026 زيادة المرتبات 2026 الحد الأدنى للأجور الجديد أماكن صرف مرتبات فبراير تصريحات وزير المالية عن المرتبات مرتبات الموظفين قبل رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

بيراميدز

كريم فضل : ميركاتو بيراميدز مقبول.. وعودة كهربا لـ إنبي منطقية

امام عاشور

أحسن لاعب كورة في مصر.. نجم الزمالك يتغزل في إمام عاشور

كاسيميرو

مانشستر يونايتد يبدأ البحث عن بديل كاسيميرو.. وتونالي على رأس المرشحين

بالصور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد