كيفية تسجيل الهاتف المحمول القادم من الخارج 2026
إجراءات تسجيل الهاتف المحمول القادم من الخارج 2026
محمد غالي

في ظل تشديد الرقابة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، يتزايد اهتمام المواطنين، خاصة المصريين بالخارج، بالتعرف على إجراءات تسجيل وتقنين أوضاع الهواتف غير المسجلة، لضمان استمرار تشغيلها داخل مصر وتجنب إيقافها، إلى جانب حماية المستخدم من الأجهزة المقلدة وغير المطابقة للمواصفات، والحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم السوق.

إجراءات تسجيل الهاتف المحمول القادم من الخارج 2026

 

اتخذت مصلحة الجمارك المصرية بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددا من الإجراءات المنظمة لتسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، وذلك من خلال تطبيق تليفوني Telephony، الذي يتيح تسجيل الأجهزة وسداد الرسوم إلكترونيا.

خطوات تسجيل الهاتف في المطار

يبدأ تسجيل الهاتف فور وصول المسافر إلى المطار، حيث يتم التوجه إلى مأمور الجمارك داخل الدائرة الجمركية لتسجيل الجهاز.

 وبعد ذلك يتم استخدام تطبيق تليفوني من خلال تحميله عبر Google Play أو App Store، ثم تسجيل البيانات الشخصية وبيانات جواز السفر، وإدخال الأرقام التعريفية IMEI الخاصة بالجهاز، مع إمكانية التقدم بطلب الإعفاء أو سداد الرسوم إلكترونيا عبر التطبيق.

مهلة التسجيل وتجنب إيقاف الهاتف

يعمل الهاتف المحمول غير المسجل على الشبكات المصرية لمدة 90 يوما فقط من تاريخ أول تفعيل، ثم يتم إيقافه في حال عدم توفيق أوضاعه. 

وتنصح الجهات المختصة بإتمام عملية التسجيل في يوم الوصول لضمان تفعيل الإعفاء والاستمرار في استخدام الجهاز دون مشكلات.

إجراءات تسجيل الهاتف المحمول القادم من الخارج 2026

سداد الرسوم عبر تطبيق تليفوني

يتيح تطبيق تليفوني سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، مع منح مهلة تصل إلى 90 يوما من تاريخ أول تشغيل للهاتف لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.

خطوات سداد الرسوم، يتم تحميل التطبيق، ثم إنشاء حساب بإدخال البيانات الشخصية مثل بيانات جواز السفر ورقم الهاتف، واختيار خدمة سداد رسوم جهاز، وإدخال رقم IMEI، ثم اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

إجراءات تسجيل الهاتف المحمول القادم من الخارج 2026

طرق الدفع المتاحة، تشمل وسائل السداد الدفع المباشر من خلال فروع البنك الأهلي المصري، والمصرف المتحد، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، إلى جانب شبكة خدماتي، والكروت البنكية لجميع البنوك، وكارت ميزة، والمحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم المباشر، والمحافظ البنكية.

الهاتف المحمول الواردة من الخارج الهاتف المحمول مصلحة الجمارك المصرية تطبيق تليفوني Telephony

