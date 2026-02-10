بعد إعلان على مواقع التواصل.. القبض على منظم حفل جزيرة إيستن

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من أحد الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن التنويه إلى وجود إستعدادات لإقامة حفل بتاريخ 10 الجارى بمسمى يوم فى جزيرة إبستين بأحد الملاهى الليلية بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة وتحديد الدخول للفتيات مجاناً على ضوء عدم ملائمة المسمى وغموض الإجراءات التنظيمية.

بالفحص تبين أن الحفل المشار إليه تم الإعلان عن تنظيمه بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية ، وأمكن ضبط القائم على تنظيمه (منظم حفلات ، مقيم بالقاهرة).

كما تم التنسيق مع الجهات المختصة لمنع إقامته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





