مصطفى أبوزهرة: خطة إعداد منتخب مصر للمونديال وضعت مع حسام حسن قبل أمم إفريقيا

أكد مصطفى أبوزهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن مستمر دون نقاش، مشددًا على أن مسألة بقاء «العميد» حُسمت منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية.

وقال أبوزهرة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن اتحاد الكرة أكد منذ البداية استمرار حسام حسن مع منتخب مصر، موضحًا أن شخصية العميد ونجوميته الكبيرة دائمًا ما تضعه في دائرة الجدل، سواء كان لاعبًا أو مدربًا، وهو المناخ الذي يفضله التوأم حسن لوجود روح التحدي.

وأضاف عضو اتحاد الكرة: «نشكر حسام حسن على ما قدمه حتى الآن، وننتظر منه الكثير خلال مشوار كأس العالم»، مؤكدًا أن خطة إعداد المنتخب للمونديال تم الاتفاق عليها مع المدير الفني قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا.

وأوضح أبوزهرة أن اتحاد الكرة اتخذ قرارًا واضحًا باستمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى نهائيات كأس العالم، بغض النظر عن نتائج المنتخب في بطولة أمم إفريقيا، باعتبارها جزءًا من خطة الإعداد الكبرى للمونديال.

وأشار إلى أن حسام حسن طلب زيادة عدد أيام المعسكر قبل كأس العالم، وتم بالفعل التنسيق مع رابطة الأندية لتلبية طلباته، في ظل وجود تعاون كامل بين جميع الأطراف لدعم المنتخب.

وكشف أبوزهرة عن ملامح برنامج الإعداد، موضحًا أن منتخب مصر سيخوض مباريات ودية قوية، أبرزها مواجهة السعودية وإسبانيا في قطر، إلى جانب مباراة محتملة أمام البرازيل تُقام في السعودية، مع وجود مباراة ودية رابعة لم يُحسم أمرها بعد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القرار الأقرب هو عدم خوض المباراة الرابعة، بناءً على رؤية حسام حسن، الذي يفضل استغلال الفترة المتبقية في تكثيف التدريبات ورفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.