تيبو جبريال تحت أنظار حسام حسن من أجل منتخب مصر



وضع حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري اللاعب المصري الألماني تيبو جبريال، لاعب وسط نادي ماينز الألماني،تحت المجهر خلال الفترة الحالية. وطلب حسام حسن من جهازه المعاون إعداد تقارير أسبوعية مفصلة، تتضمن أرقام اللاعب ومشاركاته مع فريقه في الدوري الألماني، وذلك لتقييم مستواه الفني والبدني بشكل دقيق.





ويرغب الجهاز الفني لمنتخب مصر فى تدعيم صفوف الفراعنة بعناصر شابة ومحترفة قادرة على تقديم الإضافة في معسكرشهر مارس المقبل، ضمن الاستعدادات القوية لخوض منافسات كأس العالم

ويعتبر تيبو جبريال، البالغ من العمر 20 عاماً، أحد المواهب الواعدة في الملاعب الأوروبية، وهو من أب ألماني وأم مصرية،بدأت رحلته الكروية في أكاديميات ألمانيا قبل الانتقال من هوفنهايم إلى ماينز في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لثلاث سنوات .