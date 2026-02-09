منسقية النازحين واللاجئين: التعليم متوقف بالسودان والكوليرا والحصبة وحمى الضنك منتشرة

تحدث آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، عن الوضع التعليمي والصحي في السودان، مشيرًا إلى أن التعليم متوقف منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل، حيث لم يتمكن الأطفال من حضور الفصول الدراسية، وهو ما يهدد مستقبلهم التعليمي والاجتماعي، خصوصًا للذين تجاوزوا مراحل التعليم الأساسية، ما سيخلق أزمة كبيرة في المستقبل.

وأضاف، في مقابلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الوضع الصحي كارثي، إذ تنتشر الأمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك والحصبة بسبب غياب اللقاحات الروتينية للأطفال، مع انهيار كامل للبنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، وغياب الأدوية الأساسية، ما أدى إلى وفاة العديد من الأطفال والنساء الحوامل، مع وجود سوء تغذية حاد للأطفال، واحتياجهم للتغذية العلاجية العاجلة.

وأشار آدم رجال أيضًا، إلى أن مواد الإيواء غير متوفرة، وأن العديد من النازحين يعيشون في مساكن مبنية من القش، معرضة للحرائق اليومية، ويواجهون ظروفًا صعبة مع البرد القارس في الليل والحرارة الشديدة في النهار، مؤكدًا أن هذه الظروف تجعل حياة النازحين معرضة للخطر، وتستلزم تدخلات عاجلة لتأمين المأوى والرعاية الأساسية.