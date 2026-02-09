خالد يوسف يوجه رسالة لمحمد سامي

وجه المخرج خالد يوسف، رسالة للمخرج محمد سامي بعد الإعلان عن بداية تصوير مسلسل قلب شمس.

ونشر خالد يوسف، ستوري عبر حسابه على انستجرام، وكتب: “أتمنى لأخي وصديقي محمد سامي كل التوفيق في مسلسله الجديد قلب شمس بإذن الله، زي ما كسر الدنيا وهو مخرج ومؤلف، يحقق في التمثيل نفس النجاح اللي متعود عليه وأكثر”.

وكان محمد سامي قد علق قائلًا: قعدت أفكر في أول مشهد همثله في حياتي، مين هيشوفني على المونتر، حاجة غريبة ومُحيرة جدًا بالنسبة لي، قُلت لازم يكون حد عنده خبرة كبيرة، وبيفهم، وبناءً عليه اخترت أستاذي وأخويا خالد يوسف، ليُخرج لي أول مشهد في حياتي، خصوصًا إن الممثلين بيطلعوا معاه حلوين وفي أحلى حالاتهم.

أبطال مسلسل قلب الشمس

والمسلسل يتشارك بطولته يسرا و محمد سامي في أولى تجاربه التمثيلية والعمل من تأليفه و إخراجه، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار ، سوسن بدر ،بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي ، ميشيل مساك، سولي، أيسل رمزي وتوانا الجوهري.

مسلسل "قلب شمس" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الرومانسية ومن المقرر عرضه حصريًا عبر تطبيق يانغو بلاي