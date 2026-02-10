قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رجعت تاني.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
محمد غالي

يبحث المواطنون عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، والتي كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء 10 فبراير 2026، حيث تشهد البلاد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، مع أجواء باردة خلال ساعات الصباح الباكر، ومائلة للحرارة إلى حارة نهارا على أغلب المناطق، على أن تعود الأجواء الباردة مرة أخرى خلال فترات الليل.

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس الغد يشهد تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، قد تكون كثيفة أحيانا خلال الفترة من 4 إلى 9 صباحا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق القريبة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

حالة الطقس

درجات الحرارة المتوقعة غدا


وأعلنت الهيئة درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية، وجاءت كالتالي:

القاهرة 25 للعظمى و15 للصغرى
العاصمة الإدارية 26 للعظمى و13 للصغرى
6 أكتوبر 26 للعظمى و13 للصغرى
بنها 25 للعظمى و14 للصغرى
دمنهور 24 للعظمى و14 للصغرى
وادي النطرون 25 للعظمى و13 للصغرى
كفر الشيخ 23 للعظمى و14 للصغرى
بلطيم 22 للعظمى و15 للصغرى
المنصورة 24 للعظمى و14 للصغرى
الزقازيق 26 للعظمى و15 للصغرى
شبين الكوم 27 للعظمى و16 للصغرى
طنطا 24 للعظمى و14 للصغرى
دمياط 23 للعظمى و15 للصغرى
بورسعيد 22 للعظمى و15 للصغرى
الإسماعيلية 26 للعظمى و13 للصغرى
السويس 25 للعظمى و14 للصغرى

حالة الطقس


العريش 24 للعظمى و14 للصغرى
رفح 23 للعظمى و13 للصغرى
رأس سدر 26 للعظمى و14 للصغرى
نخل 27 للعظمى و12 للصغرى
كاترين 21 للعظمى و07 للصغرى
الطور 27 للعظمى و15 للصغرى
طابا 26 للعظمى و12 للصغرى
شرم الشيخ 26 للعظمى و18 للصغرى
الغردقة 28 للعظمى و16 للصغرى
الإسكندرية 23 للعظمى و14 للصغرى
العلمين 22 للعظمى و13 للصغرى
مطروح 21 للعظمى و12 للصغرى
السلوم 21 للعظمى و10 للصغرى
سيوة 23 للعظمى و09 للصغرى
رأس غارب 26 للعظمى و15 للصغرى
سفاجا 27 للعظمى و16 للصغرى
مرسى علم 28 للعظمى و16 للصغرى
شلاتين 29 للعظمى و17 للصغرى
حلايب 26 للعظمى و18 للصغرى
أبو رماد 28 للعظمى و17 للصغرى
مرسى حميرة 29 للعظمى و18 للصغرى
جبل علبة 27 للعظمى و17 للصغرى
رأس حدربة 25 للعظمى و18 للصغرى
الفيوم 26 للعظمى و12 للصغرى
بني سويف 26 للعظمى و13 للصغرى
المنيا 27 للعظمى و13 للصغرى
أسيوط 27 للعظمى و13 للصغرى
سوهاج 29 للعظمى و14 للصغرى
قنا 31 للعظمى و12 للصغرى


وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر خلال ساعات الصباح بسبب الشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، مع متابعة النشرات الجوية أولا بأول، في ظل التقلبات الجوية المتوقعة وارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا الطقس

