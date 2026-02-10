استغاثة داخل ميكروباص.. واقعة تحر.ش جديدة بفتاة تهز الجيزة.. والأمن يفحص الفيديو

أعاد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تسليط الضوء على قضية التحرش في المواصلات العامة، بعد أن وثّق لحظات استغاثة فتاة تعرضت لاعتداء من شاب أثناء توجهها إلى عملها بأحد مواقف النقل في محافظة الجيزة. الواقعة، التي أثارت غضبًا واسعًا بين المتابعين، دفعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى التحرك السريع لفحص الفيديو وكشف ملابسات الحادث.

تفاصيل الواقعة كما روتها الضحية

ووفقًا لما ظهر في مقطع الفيديو المتداول، حاول شاب التقرب من الفتاة مستغلًا الزحام داخل سيارة ميكروباص من نوع “سوزوكي فان”، أثناء سيرها من موقف هايبر إلى منطقة بيفرلي هيلز بمدينة السادس من أكتوبر. الفتاة، التي وثّقت اللحظة بهاتفها المحمول، أكدت أن الواقعة حدثت في تمام الساعة 12:58 ظهرًا أثناء ذهابها إلى مقر عملها.

وقالت الفتاة في حديثها المصاحب للفيديو: “تمت ملامستي داخل العربية، وحين حاولت تصويره زق إيدي، فوقع الهاتف من يدي، ثم فتح باب السيارة وقفز هاربًا، بعدما حاولت الدفاع عن نفسي والاعتداء عليه”.

تفاعل واسع وتحرك أمني

أثار الفيديو موجة كبيرة من الغضب والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب المتابعون بسرعة ضبط المتهم ومحاسبته قانونيًا، مؤكدين ضرورة توفير الحماية للنساء داخل وسائل النقل العامة. وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في فحص الفيديو المتداول، للتحقق من صحته وتحديد هوية الشاب المتورط في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحرش في المواصلات.. أزمة متكررة

تعكس هذه الواقعة واحدة من الأزمات المتكررة التي تواجهها النساء يوميًا في الشارع المصري، لا سيما داخل وسائل المواصلات العامة، حيث تتكرر الشكاوى من وقائع مشابهة، ما يفتح باب النقاش مجددًا حول أهمية تشديد الرقابة، وتكثيف الحملات الأمنية، ونشر الوعي المجتمعي للتصدي لهذه الجرائم.

تبقى مثل هذه الوقائع جرس إنذار جديد يؤكد أن مواجهة التحرش لا تقتصر فقط على الإجراءات الأمنية، بل تتطلب أيضًا تضافر الجهود المجتمعية، ودعم الضحايا، وتشجيعهم على الإبلاغ دون خوف. ومع استمرار فحص الأجهزة الأمنية للواقعة، يترقب الرأي العام نتائج التحقيقات، على أمل أن ينال الجاني العقاب الرادع، وأن تتحول هذه الحادثة إلى خطوة جديدة في طريق حماية النساء وصون كرامتهن.