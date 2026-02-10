تعد سلطة الباذنجان بالحمص من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على مائدة الغداء وفي السحور والافطار في شهر رمضان.

نعرض لكم طريقة عمل سلطة باذنجان بالحمص من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سلطة باذنجان بالحمص

مكعبات باذنجان مقلي

مكعبات بطاطس مقلية

حمص مسلوق

فاصوليا بيضاء مسلوقة

فلفل حار

كزبرة خضراء

شبت

زيتون شرائح

زيت زيتون

ملح

فلفل اسود

كمون

عصير ليمون

طحينة

زبادي

طريقة عمل سلطة باذنجان بالحمص

في بولة متوسطة اخلطى كل المكونات مع الباذنجان المقلي

في الكبة وضيفي الزبادي مع الطحينة.

اضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون وضعي الصوص على السلطة وقدميه بالهنا والشفا.