5 سيارات زيرو أقل من 700 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات، والتي تتنوع سواء من ناحية التصميم والتجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية بلد المنشأ والتجميع، بينما يظل عامل السعر نقطة مهمة للكثير من الباحثين عن فرصة شراء سيارة جديدة وسط هذا التنوع.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات زيرو أقل من 700 ألف جنيه.

رينو تاليانت

زودت السيارة رينو تاليانت على محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT، ويتراوح سعر السيارة بين 674,900 و 724,900 جنيه.

نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 108 حصانًا، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، وبسعر يبدأ من 645,000 جنيه وصولًا إلى 795,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

تأتي السيارة شيفروليه أوبترا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 98 حصانًا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، ومقترن بناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء CVT، وبسعر يبدأ من 699,900 إلى 724,900 جنيه.

شيري أريزو 5

تستمد شيري أريزو 5 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طراز CVT، أو مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 665,000 و 740,000 جنيه.

بروتون ساجا

تقدم السيارة بروتون ساجا بمحرك رباعي الأسطوانات ، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر 599,900 ألف جنيه.