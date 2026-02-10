قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايز 70 مليون.. سهام صالح تكشف سبب عدم التزام إمام عاشور مع الأهلي
شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. تحذيرات من حالة الطقس وانخفاض الرؤية
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 10-2-2026
تصفيد الشياطين في رمضان.. الإفتاء توضح معناه وسبب ارتكاب المعاصي
خلال ساعات.. الزمالك يحسم موقف شيكو بانزا من التواجد في معسكر الفريق
فتاة الأتوبيس ترد على الشائعات: معرفش المتهم وأول مرة أعمل محضر تحرش
خالد الغندور يكشف موقف خماسي الزمالك المصاب من مباراة سموحة
مصادر لـ"صدى البلد" : البدوي يحيل عصام الصباحي للتحقيق بعد مشاداته مع ياسر حسان.. وتوقعات بفصله من الوفد
مشي ورايا وحدفني بالطوب.. فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت عن واقعة التحرش
طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق مضيق هرمز قرب الحدود الإيرانية
متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب
5 سيارات زيرو أقل من 700 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات زيرو أقل من 700 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات

سيارات زيرو أقل من 700 ألف جنيه
سيارات زيرو أقل من 700 ألف جنيه
صبري طلبه

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات، والتي تتنوع سواء من ناحية التصميم والتجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية بلد المنشأ والتجميع، بينما يظل عامل السعر نقطة مهمة للكثير من الباحثين عن فرصة شراء سيارة جديدة وسط هذا التنوع.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات زيرو أقل من 700 ألف جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

زودت السيارة رينو تاليانت على محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT، ويتراوح سعر السيارة بين 674,900 و 724,900 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 108 حصانًا، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، وبسعر يبدأ من 645,000 جنيه وصولًا إلى 795,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

تأتي السيارة شيفروليه أوبترا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 98 حصانًا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، ومقترن بناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء CVT، وبسعر يبدأ من 699,900 إلى 724,900 جنيه.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تستمد شيري أريزو 5 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طراز CVT، أو مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 665,000 و 740,000 جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تقدم السيارة بروتون ساجا بمحرك رباعي الأسطوانات ، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر 599,900 ألف جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أحدث أسعار السيارات أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات موديل 2026 أرخص السيارات أسعار أرخص السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

أسعار السجائر

مصادر: زيادة أسعار السجائر المحلية.. وكليوباترا بـ 48 جنيهًا غدا

الدكتور رضا لاشين

خبير: تباطؤ مبيعات العقارات لا يعني فقاعة.. والسوق يخضع لإعادة توزيع للطلب

جانب من الاجتماع

الخطيب : مصر تستهدف أفضل 20 دولة عالميًا في سهولة ممارسة الأعمال بحلول 2030

بالصور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد