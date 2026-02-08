قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم نخاطب كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر
أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 وتفاصيل الباقات المتاحة
مدرب مالي: الأهلي خسر إليو ديانج.. وانتظروا تألقه مع فالنسيا
إمساكية رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأحد 8 فبراير 2026
من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس
أجواء صيفية.. الأرصاد تكشف عن سبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

انطلاق كيا PV5 موديل 2026.. كهربائية الأداء للمهام التجارية

صبري طلبه

تواصل كيا الكورية الجنوبية توسيع حضورها في قطاع المركبات الكهربائية، من خلال إطلاق الفان التجارية PV5 موديل 2026 عالميًا، والتي تأتي ضمن الفئة التجارية أوالخدمية مع الاعتماد على الطاقة النظيفة، نسبة إلى محركها الكهربائي، بالإضافة إلى باقى كبيرة من التجهيزات والتصميم العصري.

كيا PV5 موديل 2026 ومنظومة الدفع الكهربائية

تعتمد كيا PV5 موديل 2026 على منظومة دفع كهربائية بمحرك واحد يعمل بنظام الدفع الأمامي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي، وتتوفر السيارة بخيارين للبطارية، الأولى بسعة 51.5 كيلوواط ساعة، والثانية بسعة 71.2 كيلوواط ساعة.

وتصل القوة للفئة الأعلى من كيا PV5 موديل 2026 إلى 161 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر، بينما يصل مدى القيادة إلى نحو 416 كيلومترًا بالشحنة الواحدة في حالة الاكتمال.

أنظمة السلامة والأمان

زُودت كيا PV5 2026 بمجموعة من أنظمة مساعدة السائق، التي تهدف إلى رفع مستوى الأمان أثناء القيادة، وتشمل هذه الأنظمة مثبت سرعة، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، إلى جانب مكابح الطوارئ الذاتية التي تتدخل عند الضرورة، كما تضم نظام مساعد البقاء على المسار، وتكتمل منظومة السلامة بحساسات أمامية وخلفية، مع كاميرا رؤية خلفية.

مقصورة وتجهيزات كيا PV5 موديل 2026 

تقدم كيا PV5 موديل 2026 لوحة قيادة وسطية مع شاشة معلومات وترفيه قياس 12.9 بوصة، مدعومة بشاشة عدادات رقمية قياس 7.5 بوصة، وتدعم المنظومة تقنيتي آبل كار بلاي وأندرويد أوتو بشكل لاسلكي، مع مقاعد أمامية بكسوة قماش، مع إمكانية التعديل اليدوي لاختيار وضع الجلوس.

التصميم الخارجي للسيارة 

تأتي كيا PV5بتصميم خارجي عصري مع الطابع التجاري، حيث تعتمد على مصابيح أمامية حادة، مع مصابيح خلفية تعمل بتقنية LED لزيادة الوضوح، كما تأتي السيارة بمرايا جانبية مزودة بخاصيتي الضبط والطي الكهربائي، مع إشارات انعطاف مدمجة، وجنوط فولاذية قياس 16 بوصة،، بينما يبلغ طول السيارة نحو 4,695 مم.

كيا كيا PV5 كيا PV5 موديل 2026 مواصفات كيا PV5 موديل 2026 سيارة كيا PV5 موديل 2026 كيا PV5 موديل 2026 الجديدة السيارة كيا PV5 موديل 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

