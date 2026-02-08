انطلاق كيا PV5 موديل 2026.. كهربائية الأداء للمهام التجارية

تواصل كيا الكورية الجنوبية توسيع حضورها في قطاع المركبات الكهربائية، من خلال إطلاق الفان التجارية PV5 موديل 2026 عالميًا، والتي تأتي ضمن الفئة التجارية أوالخدمية مع الاعتماد على الطاقة النظيفة، نسبة إلى محركها الكهربائي، بالإضافة إلى باقى كبيرة من التجهيزات والتصميم العصري.

كيا PV5 موديل 2026 ومنظومة الدفع الكهربائية

تعتمد كيا PV5 موديل 2026 على منظومة دفع كهربائية بمحرك واحد يعمل بنظام الدفع الأمامي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي، وتتوفر السيارة بخيارين للبطارية، الأولى بسعة 51.5 كيلوواط ساعة، والثانية بسعة 71.2 كيلوواط ساعة.

كيا PV5 موديل 2026

وتصل القوة للفئة الأعلى من كيا PV5 موديل 2026 إلى 161 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر، بينما يصل مدى القيادة إلى نحو 416 كيلومترًا بالشحنة الواحدة في حالة الاكتمال.

أنظمة السلامة والأمان

زُودت كيا PV5 2026 بمجموعة من أنظمة مساعدة السائق، التي تهدف إلى رفع مستوى الأمان أثناء القيادة، وتشمل هذه الأنظمة مثبت سرعة، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، إلى جانب مكابح الطوارئ الذاتية التي تتدخل عند الضرورة، كما تضم نظام مساعد البقاء على المسار، وتكتمل منظومة السلامة بحساسات أمامية وخلفية، مع كاميرا رؤية خلفية.

كيا PV5 موديل 2026

مقصورة وتجهيزات كيا PV5 موديل 2026

تقدم كيا PV5 موديل 2026 لوحة قيادة وسطية مع شاشة معلومات وترفيه قياس 12.9 بوصة، مدعومة بشاشة عدادات رقمية قياس 7.5 بوصة، وتدعم المنظومة تقنيتي آبل كار بلاي وأندرويد أوتو بشكل لاسلكي، مع مقاعد أمامية بكسوة قماش، مع إمكانية التعديل اليدوي لاختيار وضع الجلوس.

التصميم الخارجي للسيارة

تأتي كيا PV5بتصميم خارجي عصري مع الطابع التجاري، حيث تعتمد على مصابيح أمامية حادة، مع مصابيح خلفية تعمل بتقنية LED لزيادة الوضوح، كما تأتي السيارة بمرايا جانبية مزودة بخاصيتي الضبط والطي الكهربائي، مع إشارات انعطاف مدمجة، وجنوط فولاذية قياس 16 بوصة،، بينما يبلغ طول السيارة نحو 4,695 مم.