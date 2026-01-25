قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار ومواصفات كيا تاسمان 2026 في السعودية

كيا تاسمان 2026
كيا تاسمان 2026
صبري طلبه

تواصل كيا توسيع حضورها في فئة البيك أب، من خلال طرح تاسمان 2026 في السوق السعودي، كطراز يجمع بين الطابع الرياضي والملامح العملاقة، إلى جانب عدد كبير من التجهيزات حسب الفئات، مع الكثير من التقنيات العصرية.

قياسات كيا تاسمان 2026

تعتمد كيا تاسمان 2026 على هيكل كبير نسبيًا، حيث يبلغ طول السيارة 5,410 مم، مع عرض يصل إلى 1,930 مم وارتفاع 1,920 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,270 مم، وتتوفر السيارة بجنوط بقياسات 17 أو 18 بوصة.

كيا تاسمان 2026

محركات وأداء كيا تاسمان 2026

المحرك الأول المتاح في كيا تاسمان 2026 يعمل بالبنزين مع شاحن تيربو بسعة 2.5 لتر وأربع أسطوانات، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 281 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 421 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات أو يدوي من 6 سرعات، مع إمكانية الاختيار بين نظام الدفع الثنائي أو الرباعي، وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 8.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 185 كم في الساعة، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 80 لترًا.

كيا تاسمان 2026

كيا تاسمان 2026 بمحرك ديزل 

يعتمد الخيار الثاني على محرك ديزل تيربو بسعة 2.2 لتر و4 أسطوانات، بقوة 210 أحصنة وعزم دوران أعلى يبلغ 441 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي بنفس عدد السرعات، ويتوفر بنظام دفع خلفي أو رباعي، مع تسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 10.4 ثانية وسرعة قصوى مماثلة تبلغ 185 كم في الساعة، إضافة إلى خزان وقود بسعة 80 لترًا.

مقصورة كيا تاسمان 2026

تقدم تاسمان 2026 مقصورة تعتمد على الشاشات الرقمية، حيث تأتي شاشة العدادات بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشتين للنظام الترفيهي بقياسي 12.3 و5 بوصات، وتدعم السيارة أنظمة ربط الهواتف الذكية عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع اتصال بلوتوث وشاحن لاسلكي، كما تتوفر بنظام صوتي من Harmon Kardon مع 8 مكبرات صوت، إضافة إلى نظام إضاءة محيطية.

كيا تاسمان 2026

سيارة كيا تاسمان 2026 وأنظمة السلامة 

تضم كيا تاسمان 2026 حزمة واسعة من أنظمة السلامة، تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، ونظام الثبات الإلكتروني، والفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوى الفرملة. 

كما تتوفر تقنيات متقدمة مثل مساعد الحفاظ على المسار، ومراقبة النقاط العمياء، والرؤية المحيطية، والتحذير من التصادم الأمامي والخلفي، إضافة إلى مثبت سرعة متكيف مع خاصية التوقف والانطلاق، ومراقبة إجهاد السائق، ومساعد الركن الذكي عن بعد.

كيا تاسمان 2026

أسعار السيارة كيا تاسمان 2026 في السوق السعودي

تقدم كيا تاسمان 2026 في السعودية بأسعار تبدأ من 127,900 ريال سعودي، وتصل إلى نحو 198,990 ريالا سعوديا.

