بمحرك هجين.. كيا تقدم NIRO 2027 الشكل الجديد | صور

كشفت كيا الكورية الجنوبية عن أول صور لطراز نيرو 2027 فيس ليفت رسميًا، في خطوة تؤكد استمرار العلامة في تطوير طرازاتها الهجينة والكهربائية ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة ذات الطابع العصري.

كيا نيرو 2027 بخيارات هجينة وكهربائية

تستمر كيا نيرو 2027 في الاعتماد على مجموعة متنوعة من أنظمة الدفع، حيث تتوفر السيارة بنسخة هجينة تقليدية بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 139 حصان، تركز على تحقيق توازن بين الأداء والكفاءة.

كيا نيرو 2027 فيس ليفت

كما تقدم كيا نسخة هجينة قابلة للشحن بقوة 180 حصان، توفر مدى كهربائي إضافي للاستخدام داخل المدن، وإلى جانب ذلك، تستمر النسخة الكهربائية بالكامل بقوة 201 حصان، مع مدى قيادة يصل إلى نحو 407 كم في بعض الأسواق.

تصميم السيارة كيا نيرو 2027

حصلت كيا نيرو 2027 فيس ليفت على مجموعة من اللمسات التصميمية التي تعكس توجهاً أكثر حدة وعصرية، حيث تظهر السيارة بجنوط جديدة قياس 18 إنش، مع واجهة أمامية تضم مصابيح LED ذات تصميم أكثر جرأة، وإضاءة نهارية بنفس التقنية.

كيا نيرو 2027 فيس ليفت

كما تشملت عناصر التصميم شبكة أمامية باللون الأسود تضيف طابعاً رياضياً، إلى جانب أقطاب تصميمية على جانبي السقف، وسقف بانورامي بالإضافة إلى جناح رياضي مثبت أعلى الزجاج الخلفي، مع عواكس ضوئية مدمجة في الصادم.

مقصورة وتجيزات كيا نيرو 2027

تضم كيا نيرو 2027 شاشتين متصلتين قياس 12.3 إنش، إحداهما لعرض العدادات والأخرى لنظام المعلومات والترفيه، ويركز التصميم الداخلي على سهولة الاستخدام، مع توفر زر تشغيل وإيقاف المحرك، وفرامل يد إلكترونية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم أوامر التحكم الصوتي، كما تم تجهيز السيارة بنظام تكييف هواء أوتوماتيك.

كيا نيرو 2027 فيس ليفت

وتواصل كيا دعم نيرو 2027 بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل وسائد حماية من الصدمات موزعة في أنحاء المقصورة، إلى جانب مستشعرات حركة وأنظمة كاميرات للمراقبة والمتابعة أثناء القيادة والركن، قفل مركزي، بصمة خارجية لسهولة فتح وغلق السيارة.