أسعار ومواصفات جي إيه سي إمباو 2026 في السعودية

تواصل جي إيه سي تعزيز حضورها في السوق السعودي من خلال نسختها إمباو 2026، التي تأتي ضمن عائلة السيدان ذات الطابع الرياضي، مع مجموعة كبيرة من التجهيزات.

محرك وأداء جي إيه سي إمباو

تعتمد جي إيه سي إمباو 2026 على محرك بنزين بسعة 1.5 لتر تيربو مكوّن من أربع أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 170 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 270 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات.

وتنطلق إمباو 2026 من 0 إلى 100 كم/س خلال 6.95 ثانية، وتستهلك السيارة نسبة وقود تصل إلى 18.9 كم/لتر، بينما يبلغ حجم خزان الوقود 47 لتراً، بينما تعتمد السيارة من الناحية الفنية على تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

تصميم جي إيه سي إمباو

يأتي الشكل الخارجي بتصميم السيدان الرياضي، بينما يبلغ طول السيارة 4700 مم، وعرضها 1850 مم، وارتفاعها 1432 مم، ويأتي التصميم مدعوم بنظام إضاءة كامل بتقنية LED يشمل المصابيح الأمامية والإضاءة النهارية، كما تم تزويدها بجنوط ألومنيوم رياضية مقاس 18 بوصة، مع مرايا جانبية كهربائية متعددة الوظائف، قابلة للضبط والطي كهربائياً، وتحتوي على مؤشرات انعطافLED .

مقصورة وتجهيزات جي إيه سي إمباو

تضم السيارة شاشتين رقميتين بقياس 10.25 بوصة، إحداهما لعرض العدادات والأخرى لنظام المعلومات والترفيه، مع نظام يدعم Apple CarPlay واندرويد اوتو، مع توفر شاحن لاسلكي للهواتف في الأمام.

كما جُهزت المقصورة بنظام تكييف أوتوماتيكي مع فتحات خلفية وفلتر لتنقية الهواء، إضافة إلى إضاءة داخلية محيطية ونظام صوتي مكوّن من 8 سماعات، بينما جاءت المقاعد مكسوة بالجلد مع تبريد للمقاعد الأمامية، وتعديل كهربائي لمقعد السائق.

أنظمة السلامة والأمان لسيارة جي إيه سي إمباو

تضم إمباو 2026 حزمة متقدمة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل مراقبة النقطة العمياء، مساعد الازدحام المروري، نظام قراءة لافتات السرعة، ومثبت سرعة تكيفي، كما تشمل تجهيزات الركن حساسات أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية، إلى جانب التحذير من التصادم الأمامي والفرملة الذاتية الطارئة، ومساعد البقاء في المسار، وتعزز هذه الأنظمة منظومة أمان تضم وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ومكابح ABS مع EBD.

سعر جي إيه سي إمباو 2026 في السوق السعودية

تقدم جي إيه سي إمباو 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 92,437 ريالاً سعودياً.