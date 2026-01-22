شاهد| كيا EV9 المحدثة 2026 الجديدة

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا EV9 موديل 2026 المحدثة، وتنتمي السيارة لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وبها مزيج بين الفخامة والتقنية المستدامة، وتنافس الكثير من الإصدارات من ضمنها، فولفو EX90، وتسلا موديل X، وهيونداي أيونيك 9، ومرسيدس EQB .

كيا EV9 موديل 2026

مواصفات كيا EV9 موديل 2026

زودت سيارة كيا EV9 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط انسيابية تحسن ديناميكة الهوائية، وبها واجهة أمامية تتميز بهوية وجه النمر الرقمي، وتم دمج مصابيح LED رأسية صغيرة متطورة تعطي إضاءة ترحيبية ديناميكية، وبها شبكة أمامية مغلقة لتحسين انسيابية الهواء، وبها فتحات تهوية نشطة في الأسفل تفتح وتغلق آلياً لتبريد البطارية.

كيا EV9 موديل 2026

بالاضافة إلى ان سيارة كيا EV9 موديل 2026 بها مقابض أبواب مخفية تخرج آلياً عند الاقتراب من السيارة، وعجلات ضخمة مقاس 21 بوصة بتصاميم هندسية لتقليل مقاومة الرياح، وبها مصابيح خلفية بتصميم Star Map الذي يشبه الخريطة النجمية ممتد بشكل رأسي، وبها لمسات من الألياف الحيوية في لوحة القيادة، وبها شاشتان مقاس 12.3 بوصة، وشاشة مقاس 5.2 بوصة مخصصة للتحكم في المناخ.

كيا EV9 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة كيا EV9 موديل 2026 ، مفتاح رقمي يتيح للمالك فتح وتشغيل السيارة عبر الهاتف الذكي أو الساعة الذكية باستخدام تقنية Ultra-Wide Band، مع إمكانية مشاركة المفتاح مع أفراد العائلة عن بعد، وبها نظام التحديثات عبر الهواء، وبها نظام Meridian Premium صوتي مكون من 14 مكبر صوت .

محرك كيا EV9 موديل 2026

كيا EV9 موديل 2026

تستمد سيارة كيا EV9 موديل 2026 قوتها من بطاية سعة 99.8 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 700 نيوتن/متر، وقوة 378 حصانا، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.3 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 560 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ كيا EV9 موديل 2026

كيا EV9 موديل 2026

تحتوي سيارة كيا EV9 موديل 2026 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام Highway Driving Pilot (HDP)، ونظام متطور يمنح السيارة قدرات القيادة الذاتية من المستوى الثالث في ظروف معينة، ومساعد القيادة على الطرق السريعة (HDA 2)، ونظام الركن الذكي عن بعد (RSPA 2)، ونظام التنبيه من حركة المرور الخلفية (RCCA)، ومساعد تجنب التصادم الأمامي (FCA 2) .