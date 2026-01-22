قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين شيفروليه كابتيفا EV ومرسيدس EQB موديل 2026

شيفروليه كابتيفا EV و مرسيدس EQB موديل 2026
شيفروليه كابتيفا EV و مرسيدس EQB موديل 2026
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شيفروليه كابتيفا EV و مرسيدس EQB موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها،، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera ، وبها Immobilizer Key، وبها Fog Lights .

محرك شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

تحصل سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 60 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 201 حصان، ويمكنها قطع مسافة 415 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

يصل سعر سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 299 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ مرسيدس EQB موديل 2026

مرسيدس EQB موديل 2026

تمتلك سيارة مرسيدس EQB موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني .

محرك مرسيدس EQB موديل 2026

مرسيدس EQB موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس EQB موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 70 كيلووات/ساعة، وبها قوة 292 حصان، وعزم دوران 520 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مرسيدس EQB موديل 2026

مرسيدس EQB موديل 2026

تتوافر سيارة مرسيدس EQB موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 مليون و 420 ألف جنيه .

إصدارات السيارات الجديدة شيفروليه كابتيفا EV مرسيدس EQB موديل 2026 السيارات الـ SUV الرياضية شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 محرك شيفروليه كابتيفا اي في محرك مرسيدس EQB سوق السيارات المصري

