جيب رانجلر أوتوماتيك بـ 850 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جيب رانجلر موديل 2010، وتنتمي رانجلر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات جيب رانجلر موديل 2010 الخارجية

تمتلك سيارة جيب رانجلر موديل 2010 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة جيب، وتم تثبيت شعار شركة جيب علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .

محرك جيب رانجلر موديل 2010

تحصل سيارة جيب رانجلر موديل 2010 علي قوتها من محرك سعة 3800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 155 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة جيب رانجلر موديل 2010 الداخلية

زودت مقصورة سيارة جيب رانجلر موديل 2010 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف امامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها تكييف، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش قاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها اضاءة داخلية، وبها احزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر جيب رانجلر موديل 2010

يصل سعر سيارة جيب رانجلر موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل 850 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .