مسلسل وننسى اللي كان.. محمود ياسين جونيور ينقذ كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

شهد مسلسل و ننسي الي كان المشهد بدأ بتوتر شديد على طريق الفيوم، حين هاجم رجال شاهر طليق جليلة السيارة في محاولة للتخلص منهما، ورغم محاولة كريم للمواجهة، إلا أن الموقف كان يزداد خطورة وصعوبة مع زيادة عدد المهاجمين.

في هذه اللحظة، ظهر ياسين العرايشي ليقلب موازين القتال بالكامل، في حركة بدت وكأنها رد للجميل وكوفاء منه لبدر الذي أنقذه في موقف سابق. محمود ياسين قدم المشهد بتركيز عالٍ وثبات انفعالي، وظهر بوضوح اهتمامه بتفاصيل الحركة والتدريب على مشاهد الأكشن، مما أعطى للشخصية حضوراً قوياً ومقنعاً في لقطات الاشتباك.

تدور أحداث مسلسل وننسى اللي كان حول شخصية “جليلة رسلان”، التي تجسّدها ياسمين عبد العزيز، وهي فنانة معروفة تواجه تهديدات وضغوطًا غير متوقعة في عالم الشهرة والصراع النفسي والاجتماعي، ما يدفعها إلى التعامل مع مواقف معقدة من ضمنها الاعتماد على فريق يساندها في مواجهة التحديات، وتبرز خلال الأحداث جوانب من العلاقات الإنسانية، القوة والضعف، وكيفية التعامل مع الماضي والذكريات التي يصعب نسيانها. العمل من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، إنجي كيوان.