فرصة أخيرة.. عمرو صالح يطالب محمود حميدة بالتنحي عن قضية فتاة المنصورية

وجد ياسين “عمرو صالح” نفسه في مواجهة ضغوط متزايدة تهدد سمعته المهنية ومستقبله العملي، ما يقوده لأن يطلب من والده التنحي عن قضية فتاة المنصورية، ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل فرصة أخيرة الذي يُعرض على قنوات دي إم سي بالتوازي مع Watch It ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة.

تبدأ الضغوط عندما يتلقى ياسين اتصالاً هاتفياً من شيرين شريكته لتؤكد له تمسكها بالشراكة بينهما، محذرة إياه من تصديق ما قد يتردد من شائعات حول إنهاء تعاونهما، ومشددة على أن تلك الأخبار ليست سوى محاولة من شقيقها بدر أباظة (طارق لطفي) لإرباكه والضغط عليه. فقد أمرها بدر بفض الشراكة مع ياسين، ملوحاً بفضيحة مدوية قد تطاله داخل الكومباوند الذي تولى تصميمه، خاصة بعد أن تقدم عدد من السكان بدعوى قضائية ضده، وهو ما يضع ياسين تحت ضغط مهني كبير.

يأتي هذا ضمن خطة بدر الأكبر والأهم، وهي إحداث بلبلة وتأثير سلبي على حياة القاضي يحيى الأسواني (محمود حميدة)، والد ياسين، الذي ينظر في قضية مقتل فتاة المنصورية المتورط فيها عمر، الشقيق الأصغر لبدر.

إلا أن هذه الأحداث تترك أثراً واضحاً في نفس ياسين، الذي يشعر بأن سمعته المهنية ومستقبله في عالم الأعمال باتا مهددين.

وتدفعه مخاوفه إلى اتخاذ خطوة جريئة بالذهاب إلى والده مطالباً إياه بالتنحي عن نظر القضية، والسفر إلى الولايات المتحدة برفقة شقيقته، والتقاعد عن العمل القضائي حفاظاً على العائلة.

لكن القاضي يحيى الأسواني يقابل طلب ابنه برفض قاطع، متمسكًا بمبادئه المهنية واستقلاله القضائي، في موقف يعكس صراعًا واضحًا بين واجب العدالة وضغوط العائلة، ويضع ياسين أمام اختبار جديد قد يحدد مصير علاقته بوالده ومستقبله المهني معًا.

مسلسل "فرصة أخيرة" تدور أحداثه حول صراع قوي بين قاض مشهود له بالنزاهة ورجل أعمال ذو نفوذ يحاول التحايل على القانون. ويشارك عمرو صالح في بطولته مع النجمين محمود حميدة وطارق لطفي، وندى موسى، محمود البزاوي، سينتيا خليفة، علي الطيب، حنان سليمان، يوسف وهبي، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عادل سلامة.