ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ 550 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2018

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي لانسر موديل 2018، وتنتمي لانسر لفئة السيارات السيدان .

مواصفات ميتسوبيشي لانسر موديل 2018 الخارجية

تمتلك سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2018 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، وتم تثبيت شعار شركة ميتسوبيشي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 2018

تنقل قوة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2018 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 215 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة ميتسوبيشي لانسر موديل 2018 الداخلية

تحتوي مقصورة ميتسوبيشي لانسر موديل 2018 علي الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج أمامي للتخزين، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 2018

تتوافر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2018 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .