تعرف على أهم قواعد المرور الأساسية؟

تتمحور قواعد المرور الأساسية في الالتزام بالسرعة المحددة، واحترام إشارات المرور والعلامات، والحفاظ على مسافة أمان، وإعطاء الأولوية للمشاة ومركبات الطوارئ.

تعرف علي أهم قواعد المرور الأساسية

بالاضافة إلي انه يجب عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، وذلك من أجل ضمان سلامة الجميع وتقليل المخاطر، ويجب اتباع تلك التعليمات لعدم الاصطدام بالسيارات الأخرى .

- تعرف علي أهم قواعد المرور الأساسية :

تعرف علي أهم قواعد المرور الأساسية

الالتزام بالسرعة

التزم بـ السرعات المحددة للطرق، وقلل السرعة في المناطق المزدحمة أو القريبة من المدارس والمستشفيات.

الإشارات والعلامات

اتبع إشارات المرور الضوئية وعلامات الطريق منها علامات التوقف، وعلامات ممنوع الدخول وتعليمات رجال المرور.

تعرف علي أهم قواعد المرور الأساسية

اترك مسافات آمنة

حافظ على مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك بمسافة 3 إلي 6 امتار .

المسارات

استخدم المسارات المخصصة، ولا تغير مسارك فجأة دون النظر في مرايات السيارة .

حزام الأمان

تعرف علي أهم قواعد المرور الأساسية

ارتدي حزام الأمان دائمًا عند التحرك بالسيارة، واذا كان هناك احد في الخلف يجب أيضا ان يرتدي حزام الأمان .

لا تستخدم الهاتف

لا تستخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة مطلقًا، واذا كان هناك شىء يجب ان تقوم بفعلة علي الهاتف فيجب عليك ان تتوقف في مكان امن علي الطريق لاستخدام الهاتف المحمول .

راعي المشاة والسيارات الخدمية

تعرف علي أهم قواعد المرور الأساسية

أفسح الطريق للمشاة عند المعابر، وسيارات الطوارئ منها الإسعاف، والشرطة.

القيادة تحت تأثير الكحول

تجنب القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات حتي لا تتعرض للحوادث .

الأنوار

استخدم المصابيح الأمامية ليلاً وفي الظروف الجوية السيئة، وأوقف السيارة في الأماكن المضاءة مع تشغيل الأنوار الصغيرة.

المسارات المخصصة

تعرف علي أهم قواعد المرور الأساسية

لا تستخدم الممرات المخصصة للمشاة أو الدراجات الهوائية، وان كنت مطر سر على جانب الطريق بحذر.

كن حذر

كن حذرًا ومدرك لما يدور حولك، ولا تعيق حركة الآخرين أو تعرضهم للخطر.

تحلي بالمسؤولية

تعرف علي أهم قواعد المرور الأساسية

تذكر أنك مسؤول عن سلامتك وسلامة الآخرين، والقيادة امتياز وليست حق مطلق .