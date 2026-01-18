تعرف على أهم قواعد المرور الأساسية؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصب إلكترونى.. سقوط عصابة استولت على أموال المواطنين بزعم توزيع أرباح مالية
خرج من المطار واختفى .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص أجنبي
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد
إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالة
تكنولوجيا وسيارات

تعرف علي أهم قواعد المرور الأساسية
إبراهيم القادري

تتمحور قواعد المرور الأساسية في الالتزام بالسرعة المحددة، واحترام إشارات المرور والعلامات، والحفاظ على مسافة أمان، وإعطاء الأولوية للمشاة ومركبات الطوارئ.

بالاضافة إلي انه يجب عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، وذلك من أجل ضمان سلامة الجميع وتقليل المخاطر، ويجب اتباع تلك التعليمات لعدم الاصطدام بالسيارات الأخرى .

- تعرف علي أهم قواعد المرور الأساسية  :

الالتزام بالسرعة

التزم بـ السرعات المحددة للطرق، وقلل السرعة في المناطق المزدحمة أو القريبة من المدارس والمستشفيات.

الإشارات والعلامات

اتبع إشارات المرور الضوئية وعلامات الطريق منها علامات التوقف، وعلامات ممنوع الدخول وتعليمات رجال المرور.

اترك مسافات آمنة

حافظ على مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك بمسافة 3 إلي 6  امتار .

المسارات 

استخدم المسارات المخصصة، ولا تغير مسارك فجأة دون النظر في مرايات السيارة .

حزام الأمان

ارتدي حزام الأمان دائمًا عند التحرك بالسيارة، واذا كان هناك احد في الخلف يجب أيضا ان يرتدي حزام الأمان .

لا تستخدم الهاتف

لا تستخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة مطلقًا، واذا كان هناك شىء يجب ان تقوم بفعلة علي الهاتف فيجب عليك ان تتوقف في مكان امن علي الطريق لاستخدام الهاتف المحمول .

راعي المشاة والسيارات الخدمية

أفسح الطريق للمشاة عند المعابر، وسيارات الطوارئ منها الإسعاف، والشرطة.

القيادة تحت تأثير الكحول

تجنب القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات حتي لا تتعرض للحوادث .

الأنوار

استخدم المصابيح الأمامية ليلاً وفي الظروف الجوية السيئة، وأوقف السيارة في الأماكن المضاءة مع تشغيل الأنوار الصغيرة.

المسارات المخصصة

لا تستخدم الممرات المخصصة للمشاة أو الدراجات الهوائية، وان كنت مطر سر على جانب الطريق بحذر.

كن حذر

كن حذرًا ومدرك لما يدور حولك، ولا تعيق حركة الآخرين أو تعرضهم للخطر.

تحلي بالمسؤولية

تذكر أنك مسؤول عن سلامتك وسلامة الآخرين، والقيادة امتياز وليست حق مطلق .

قواعد المرور الأساسية الالتزام بالسرعة المحددة التعليمات أهم قواعد المرور الأساسية مسافة أمان السيارات الخدمية السرعات المحددة للطرق تأثير الكحول

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

محافظ الشرقية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة وتطهير المجرى المائي بكورنيش بحر مويس

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

