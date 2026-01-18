سوق المستعمل.. أوبل فيكترا سيدان بـ 300 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافرت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل فيكترا موديل 2008، وتنتمي فيكترا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات أوبل فيكترا موديل 2008 الخارجية

تمتلك سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة أوبل، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك أوبل فيكترا موديل 2008

تستمد سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 180 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة أوبل فيكترا موديل 2008 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 علي العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر أوبل فيكترا موديل 2008

تباع سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .



وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب عليك ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .