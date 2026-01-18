بقوة تتجاوز 1000 حصان.. لكزس LBX تتحول لنسخة خارقة

بقوة تتجاوز ألف حصان، تخرج لكزس LBX عن إطارها المعروف كسيارة مدمجة، لتظهر في صورة مختلفة تمامًا تعكس توجهًا جريئًا في عالم التعديلات.

لا يقدم هذا المشروع نسخة إنتاجية جديدة من لكزس، بل يعكس رؤية هندسية تهدف إلى إعادة تعريف قدرات السيارة، وتحويلها من نموذج مخصص للحلبات والاستعراضات التقنية.

لكزس LBX

لكزس LBX وظهور مميز في معرض طوكيو

جاء الكشف عن النسخة المعدلة من لكزس LBX خلال معرض طوكيو للسيارات 2026، حيث حملت توقيع Kazama Industries المتخصصة في مشاريع التعديل عالية الأداء.

وظهرت السيارة بتصميم خارجي يعكس طبيعة المشروع، مع خطوط حادة ولمسات رياضية واضحة، لتؤكد منذ الوهلة الأولى أن الحديث هنا لا يدور عن تحسينات شكلية، بل عن إعادة بناء شاملة لهوية السيارة وأدائها.

لكزس LBX

لكزس LBX والأداء الميكانيكي

النسخة الأساسية من لكزس LBX موريزو RR تعتمد في الأصل على محرك بقوة تقارب 300 حصان، إلا أن مشروع Kazama Industries تجاوز هذه الحدود بشكل كامل.

لكزس LBX

تم التخلي عن المحرك ثلاثي الأسطوانات، واستبداله بمحرك تويوتا 2JZ الشهير، وهو أحد أكثر المحركات شهرة في عالم الأداء والتعديل، ولم يقتصر الأمر على الاستبدال فقط، بل جرى توسيع سعة المحرك إلى 3.6 لتر، مع إضافة شاحن توربيني ضخم بنظامSingle Turbo ، ما سمح برفع القوة إلى مستويات تتجاوز حاجز 1000 حصان.

لكزس LBX

تصميم لكزس LBX المعدلة

حصلت لكزس LBX المعدلة على تعديلات واسعة تخدم الأداء، حيث جاءت الرفارف المنتفخة لتعزز الثبات وتسمح باستخدام إطارات أعرض، بينما يبرز الجناح الخلفي العملاق المصنوع من ألياف الكربون كعنصر أساسي لتوليد القوة السفلية، كما زودت السيارة بجنوط Rays الشهيرة، مغطاة بإطارات Yokohama Advan AD09، مع مشتت هواء أمامي وخلفي، وشبكة تهوية كبيرة متعددة الفتحات لتحسين التبريد.