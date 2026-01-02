الكشف عن لكزس IS موديل 2026 فيس ليفت.. وهذا سعرها عالميًا

تعزز لكزس من تألقها في مجال السيارات، بعد أن كشفت عن أسعار السيارة IS موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الرياضية، مع طرحها عبر باقة من التجهيزات، سواء من الناحية الفنية والتقنية، أو تقنيات الحماية وعناصر الرفاهية.

محرك لكزس IS موديل 2026

تعتمد لكزس IS موديل 2026 محرك V6 بسعة 3.5 لتر، قادر على توليد قوة تبلغ 311 حصانًا، هذا التوجه يأتي بعد الاستغناء عن النسخ التي كانت تعتمد على محرك ثماني الأسطوانات بقوة أعلى.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يختلف حسب نظام الدفع، حيث تحصل نسخ الدفع الخلفي على ناقل حركة من 8 سرعات، بينما تعتمد نسخ الدفع الكلي على ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

مقصورة لكزس IS موديل 2026

شهدت المقصورة الداخلية في لكزس IS 2026 تحديثات واضحة على مستوى التجهيزات، حيث تأتي السيارة بنظام صوتي قياسي مكوّن من 10 سماعات، مع إمكانية اختيار نظام مارك ليفنسون المتطور الذي يضم 17 سماعة، كما تم اعتماد تصميم جديد لفتحات التكييف، يمنح المقصورة طابعًا أكثر عصرية وانسجامًا مع لغة التصميم الحديثة للعلامة.

وتضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 إنش، توفر عرضًا واضحًا ومتكاملًا لمعلومات القيادة، ويكتمل ذلك بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بالأنظمة المختلفة بسهولة، كما تشمل التجهيزات زر تشغيل وإيقاف المحرك، ومقاعد كهربائية قابلة للتعديل، إلى جانب نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وفرامل يد إلكترونية.

تصميم لكزس IS موديل 2026

تحافظ لكزس IS موديل 2026 على هويتها الرياضية من خلال مجموعة من التحديثات التصميمية، حيث ترتكز السيارة على عجلات ألمنيوم جديدة قياس 19 إنش، مع جناح خلفي يمنحها حضورًا أكثر ديناميكية، كما تم تزويدها بمنظومة عادم مزدوجة تعكس الطابع الرياضي للأداء، إلى جانب مصابيح خلفية حادة التصميم تمتد بشكل متصل عبر عرض السيارة.

وتأتي مقدمة السيارة بشبكة أمامية كبيرة الحجم باللون الأسود، تندمج بسلاسة مع التصميم العام، بينما تضيف علب المكابح المطلية باللون الأحمر لمسة رياضية واضحة، وتحافظ السيارة على مفهوم السيدان رباعية الأبواب، مع باب خلفي مخصص لمساحة التخزين.

سعر سيارة لكزس IS موديل 2026 في السوق الأمريكي

طرحت لكزس IS موديل 2026 في السوق الأمريكي بسعر يبدأ من 48,090 دولار أمريكي لنسخ الدفع الخلفي، أما نسخ الدفع الكلي، فتأتي بزيادة سعرية تبلغ 2000 دولار أمريكي.