مرسيدس E280 سيدان بـ 900 ألف جنيه | صور

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

مرسيدس E280 موديل 2007

وجاءت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، مرسيدس E280 موديل 2007، وتنتمي E280 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات مرسيدس E280 موديل 2007 الخارجية

تظهر سيارة مرسيدس E280 موديل 2007 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة مرسيدس، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك مرسيدس E280 موديل 2007

تحصل سيارة مرسيدس E280 موديل 2007 علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 230 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة مرسيدس E280 موديل 2007 الداخلية

زودت مقصورة سيارة مرسيدس E280 موديل 2007 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية وخلفية، وبها درج امامي للتخزين، وبها زجاج كهربائي بالأبواب الأمامية، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر مرسيدس E280 موديل 2007

تباع سيارة مرسيدس E280 موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 950 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .