ألفا روميو تشارك في معرض بروكسل للسيارات 2026‏

تشارك ألفا روميو في الدورة 102 من معرض بروكسل للسيارات، المقرر إقامته خلال الفترة من 9 إلى 18 يناير 2026، من خلال منصة عرض لافتة صممت لتروي مسيرة تطور علامة الـ "بيشوني" عبر مزيج متقن من أرقى التصميم الإيطالي، وأحدث التقنيات، ومتعة القيادة الخالصة.

ويعد معرض بروكسل الذي تجاوز عدد زواره 300 ألف زائر العام الماضي واحدا من أبرز الفعاليات على الساحة الأوروبية، ومقياسا دوليا مهما لسوق السيارات.

وفي هذا الإطار المرموق، تفتح منصة ألفا روميو في القاعة 5 أبوابها أمام الجمهور لاستكشاف مجموعة طرازات تجسد التعبير الأكثر أصالة عن روح العلامة، حيث يلتقي جمال التصميم مع التكنولوجيا وقمة الأحاسيس خلف عجلة القيادة، كما يمثل هذا الحدث التوقيت المثالي لانطلاقة عام 2026 المليء بالطموح والحيوية.

ويتم في يوم الافتتاح الكشف عن معاينة حصرية تمهد لسلسلة من الابتكارات الجديدة المصممة لتعميق حضور وهوية ألفا روميو، ولبدء عام يفيض بالشغف والطابع الرياضي، رحلة تقود العلامة نحو محطة 116 عاما من التاريخ، مؤكدة استمرارية تطورها المستند إلى أسس راسخة وهوية واضحة المعالم.

وتتجه الأضواء بشكل خاص إلى Tonale الجديدة، التي تسجل ظهورها الأول في السوق البلجيكي بعد أشهر قليلة من إطلاقها العالمي في مدينة بيزا الإيطالية، بحضور 250 صحفيا من مختلف أنحاء العالم، وباعتبارها تطورا طبيعيا لأول SUV من الفئة C في تاريخ العلامة، ترتقي النسخة الجديدة بالطابع الرياضي وجاذبية التصميم الذي يمكن التعرف عليه فورا كألفا روميو.

ومع Tonale الجديدة، تجدد العلامة التزامها بتقديم التميز الإيطالي للعالم، حيث يلتقي الابتكار مع التصميم ومشاعر القيادة، تطور لا يقتصر على الأداء فحسب، بل يهدف إلى بناء علاقة أعمق بين السيارة والسائق، حيث تعزز التكنولوجيا الشغف، ويستحضر كل تفصيل إرث علامة الـ "بيشوني".

وباختصار، أصبح معرض بروكسل للسيارات نقطة انطلاق فصل جديد في مسيرة ألفا روميو، حيث يعد عام 2026 بعام ديناميكي وطموح، تحركه الشغف المعتاد والعزيمة الراسخة على صناعة المستقبل دون التفريط في جوهر العلامة وهويتها الأصيلة.